Ministerstvo zemědělství od ledna zpřísní ochranu půdy proti erozi

Ministerstvo zemědělství chce od ledna zpřísnit ochranu půdy proti erozi. Plochy spadající do ochrany se zvětší na 25 procent výměry zemědělské půdy, zatímco nyní jsou na 10,5 procenta. Zemědělci, kteří pěstují rizikové plodiny na mírně erozně ohrožených půdách, budou muset mít širší ochranné pásy, na kterých se pěstují vhodné plodiny jako pícniny nebo tráva. Doposud musely mít šířku minimálně 12 metrů, od ledna to bude 22 metrů. Sdělili to dnes zástupci úřadu.

Celý článek naleznete zde.

Zdroj: Zemědělec.cz 29.8.2018

Datum uveřejnění: 29. srpna 2018

Poslední změna: 29. srpna 2018

