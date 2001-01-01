Ministerstvo průmyslu dnes vyhlásilo první aukci na podporu biometanu
Praha 12. května (ČTK) - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) dnes vyhlásilo první aukci na provozní podporu biometanu. Týká se výroben, které budou uvedené do provozu nejpozději do konce roku 2029. Ministerstvo o tom dnes informovalo na svém webu a v tiskové zprávě. Český program na podporu výstavby biometanových stanic v hodnotě 3,7 miliardy eur (90,2 miliardy Kč) schválila Evropská komise v dubnu.
Program má přispět k přechodu na ekonomiku s nulovými čistými emisemi. Udržitelný biometan může být použit v dopravě, při vytápění a v průmyslu. V aukci, kterou dnes MPO vyhlásilo, je celková hodnota soutěženého energetického výkonu stanovena na 45 milionů metrů krychlových za rok. Biometan musí být vyrobený z bioplynu včetně kalového a skládkového plynu a dodáván do plynárenské soustavy v Česku. Zájemci mohou podávat nabídky od 29. května do 31. července.
V uplynulých týdnech MPO vyhlásilo výzvu k aukci na povinný výkup biometanu a zveřejnilo informační sdělení k připravovaným aukcím.
Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka (ANO) současná nestabilita na Blízkém východě ukazuje, jak důležité je snižovat závislost na dovozu fosilních paliv. "Biometan je jednou z cest, jak posílit energetickou soběstačnost a odolnost České republiky vůči vnějším šokům," uvedl Havlíček.
V Česku loni vznikly tři nové biometanové stanice. V zemi je jich nyní 14, uvedlo v lednu ve svém prohlášení sdružení CZ BIOM. Stoupla i produkce těchto stanic, meziročně o 9,5 milionu metrů krychlových na celkových 17 milionů metrů krychlových plynu. Do roku 2030 chce Česká republika podle současných plánů státu mít zhruba stovku biometanových stanic, výroba by měla činit až 491 milionů metrů krychlových za rok.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 12. 5. 2026
Poslední změna: 14.5.2026
