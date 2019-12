Mikolajice mají první mikroelektrárnu, vyrábí teplo i elektřinu

Mikolajice (Opavsko) 20. února (ČTK) - Obec Mikolajice na Opavsku jako první využívá mikroelektrárnu Wave, která je podle tvůrců prvním zařízením svého druhu na světě. Jde o složitější automatický kotel na biomasu, jenž kromě tepla produkuje i elektřinu. Po deseti letech výzkumu a vývoje, za které je zodpovědné Univerzitní centrum energeticky efektivních budov Českého vysokého učení technického v Praze, se připravuje uvedení mikroelektrárny na trh. Při slavnostním uvedení mikroelektrárny do provozu to dnes řekli účastníci pilotního projektu.

Mikroelektrárna v Mikolajicích vytápí a zásobuje elektřinou tři budovy, které obec vlastní - obecní úřad, požární zbrojnici a prodejnu potravin. "Projekt, jehož součástí je fotovoltaika, bateriové úložiště, rozvod tepla a elektřiny po všech třech budovách, funguje přesně podle toho, jak jsme si de facto vysnili, jak to má fungovat. Dodáváme elektrickou energii, dodáváme teplo do těch budov. V případě výpadku elektrické energie jsme schopni jet v takzvaném off gridu a zásobovat budovy elektrickou energií po dobu minimálně 12 hodin," řekl mikolajický starosta Martin Krupa.

Celkové náklady projektu byly bez DPH 4,4 miliony korun. Obec zaplatila ze svého 900.000 korun, 80 procent nákladů uhradila dotace. Obec očekává, že na elektřině a platu topiče ušetří ročně 200.000 korun, náklady by se jí tak měly vrátit do pěti let.

"Je to spočtené tak, aby to pokrylo maximum spotřeby těchto tří budov. Když je spotřeba menší, tak máme bateriové úložiště, do kterého ukládáme energii a zase si ji v noci, kdy nemáme výrobu na fotovoltaikách a jinde, bereme zpátky. Takže máme to rozloženo tak, aby nám celodenní spotřebu pokrylo to, co vyrobíme," řekl starosta. Výhodou podle něj je i to, že požární zbrojnice nyní není závislá na dodávkách elektřiny odjinud.

Vedoucí realizačního týmu mikroelektrárny Jakub Maščuch řekl, že autorizované měření emisí potvrdilo, že zařízení plní limity požadované pro Ekodesign, které musí nejpozději od příštího roku splňovat všechny prodávané kotle.

"Cílem celého snažení je dostat tu technologii do stavu, kdy to investičně bude na, řekněme, horní hranici cen automatických biomasových kotlů. Bude ale poskytovat navíc poměrně zajímavé množství elektřiny, tak aby se to zařízení za dobu životnosti - to jsou takové první cíle, ale po tom i za kratší dobu - aby se zaplatilo," řekl Maščuch. Výši nákladů vždy ovlivní místní potřeby klientů, podle kterých se zařízení bude prakticky upravovat na míru, dodal

Mikolajická elektrárna při denní spotřebě paliva dva metry krychlové má tepelný výkon 43,5 kilowattu a elektrický 1,43 kilowattu. Autoři se chystají spustit malosériovou výrobu zařízení, které dosáhne 120 kilowattů tepelného a šesti kilowattů elektrického výkonu při spotřebě přes pět metrů krychlových paliva, což je ekonomicky efektivnější. Na trh je uvede firma Damgaard Consulting.

"Cíl pro rok 2020, kdy poběží výroba ještě pilotních zařízení o vyšším výkonu, je dostat se s investicemi pod tři miliony korun za instalovanou jednotku," řekl Maščuch. Zdroj energetiky lze využít i v penzionech, hotelích, na farmách, v bytových domech nebo wellness centrech. Mikroelektrárnu lze upravit tak, aby byla nezávislá na distribuční síti, a díky tomu může fungovat prakticky kdekoliv.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 27.2.2019

Tweet

Datum uveřejnění: 20. února 2019

Poslední změna: 27. února 2019

Počet shlédnutí: 3092