MF odmítlo návrh, který by z mimořádné daně vyloučil bioplynové stanice

Praha 2. listopadu (ČTK) - Ministerstvo financí dalo negativní stanovisko k pozměňovacímu návrhu poslanců TOP 09 k dani z mimořádných zisků, který by ze zdanění vyloučil například zemědělské podniky provozující bioplynové stanice. Na dnešním jednání sněmovního zemědělského výboru na to upozornil místopředseda výboru Jaroslav Faltýnek (ANO). Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR už dříve uvedly, že zákon může vést ke zdanění zemědělských podniků, jejichž hlavní činnost není výroba energie.

Foto: Shutterstock.com



Pozměňovací návrh podali předseda zemědělského výboru Martin Kučera (TOP 09) a předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. Do zákona navrhovali doplnit, aby do mimořádného zdanění byly zahrnuty jen firmy, jejichž rozhodné příjmy pro daň z neočekávaných zisků tvořily alespoň 50 procent ročního čistého obratu podniku.

K návrhu uvedli, že by to mělo zabránit zdanění firem, pro které jsou činnosti, jež je zařadí do mimořádného zdanění, pouze vedlejší nebo zcela okrajovou aktivitou. Kučera ve Sněmovně upřesnil, že návrh směřuje na zemědělské podniky, které vyrábějí energii z bioplynových stanic. Tyto stanice tvoří uzavřený cyklus, který využívá odpady z chovu hospodářských zvířat. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) uvedl, že do rozhodných příjmů se nebudou zahrnovat příjmy za energie dodané ve skupině jinému podniku pro jeho spotřebu.

Faltýnek na jednání výboru řekl, že Evropská komise doporučovala, aby členské státy zdaňovaly mimořádnou daní firmy, jejichž tržby z podnikání v energetice, pohonných hmotách nebo bankovnictví překročí 75 procent tržeb podniku. Vláda ale žádnou hranici nestavila a pozměňovací návrh reagoval na výhrady hlavně zemědělských podniků. Sám o tom podle jeho slov debatoval se Stanjurou, který uvedl, že takový návrh je zbytečný.

Ministerstvo financí v detailech k mimořádné dani uvedlo, že v oblasti výroby a distribuce energií se budou pro zařazení do mimořádné daně posuzovat celé holdingy a hranice bude čistý obrat více než dvě miliardy ročně z rozhodné činnosti.

Faltýnek doplnil, že není jednoznačné, zda se dvě miliardy obratu vztahují k rozhodným činnostem nebo obratu celé firmy nebo skupiny. "Podle právního výkladu je to k tržbám celkem, což splňuje spousta zemědělských společností, které se rozhodly diverzifikovat svoje tržby výrobou energie z obnovitelných zdrojů," řekl. Upozornil, že pokud nebude pozměňovací návrh přijat, hrozí, že zemědělské podniky, které vyrábí energii z fotovoltaických panelů nebo bioplynové stanice, budou platit daň z výroby masa nebo pěstování obilovin.

Ministerstvo financí ve stanovisku k pozměňovacímu návrhu uvedlo, že jde o zásadní zpřísnění podmínek pro aplikaci této daně, které by mohlo ze zdanění vyřadit velkou část poplatníků a z fiskálních důvodů není akceptovatelný.

Na poslance apeloval na jednání výboru také předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha, který uvedl, že v ČR je 657 bioplynových stanic, z nichž 113 má roční produkci nad jednu megawatthodinu. Uvedl, že Evropská komise umožňuje výjimky právě pro stanice do jedné megawatthodiny.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 2. 11. 2022

Tweet

Datum uveřejnění: 2.11.22

Poslední změna: 10.11.2022

Počet shlédnutí: 13