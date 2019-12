Města ve Zlínském kraji budou štěpkovat vánoční stromky

Zlín 2. ledna (ČTK) - Města ve Zlínském kraji budou vánoční stromky, které lidé vyhodí po svátcích, štěpkovat. Obyvatelé měst mohou většinou odkládat odstrojené stromečky ke kontejnerům na komunální odpad či je nosit do sběrného dvora, zjistila dnes ČTK.

Obyvatelé Uherského Hradiště mohou stromky uložit ve sběrném dvoře v ulici Moravníky či jej nechat u kontejnerů. Odvoz stromků bude zajištěn jednou týdně, vždy v pondělí, svoz začne 7. ledna a potrvá do 11. února. "Ideálním dnem pro odložení stromku ke kontejnerům je tedy vždy neděle před odvozem," uvedl mluvčí radnice Jan Pášma. Lidé by podle něj neměli stromky odkládat na jiná místa, do vnitrobloků, k silnicím či do nádob na komunální odpad.

Město využívá štěpku jako druhotný zdroj energie. "Po posledním sběru stromků jsme získali 32 tun štěpky, která posloužila k ekologické výrobě elektrické energie i tepla. Přestože likvidace vánočních stromků přišla uherskohradišťskou radnici na asi 80.000 korun, našly stromky využití, které je navíc šetrné k životnímu prostředí," uvedl Pášma.

Vánoční stromky budou svážet také pracovníci zlínských technických služeb. Lidé je budou moci odložit u nádob na komunální i tříděný odpad. Svoz bude zajištěn od pondělí do 4. února. "Není vhodné stromky řezat, lámat, sekat, jakkoli svazovat, balit a vkládat do kontejnerů," uvedla vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství zlínského magistrátu Vladimíra Pavlovová. Dřevní hmota bude zpracována v kompostárně.

Použité stromky sváží a štěpkuje na dřevní hmotu i Rožnov pod Radhoštěm na Vsetínsku. Ke kontejnerům tam však mohou stromky odložit jen lidé bydlící v panelových domech. "Jedinou podmínkou pro občany je, že stromky musí být úplně odstrojené. Tedy bez háčků a ozdob," uvedla Lenka Němcová z městského odboru správy majetku.

V rodinné zástavbě v Rožnově však lidé stromy k popelnicím odkládat nesmějí, pracovníci firmy na odvoz komunálního odpadu stromky neodvezou. "Občané mohou buď suchý vánoční stromek spálit v domácím topeništi, nebo ho seštěpkovat do kompostu. V neposlední řadě mají možnost ho odvézt do sběrného dvoru na ulici Zuberská," uvedla Němcová.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 3.1.2019

Datum uveřejnění: 2. ledna 2019

Poslední změna: 3. ledna 2019

