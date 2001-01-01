Zprávy z tisku
Města a výrobce tepla na Karlovarsku zvažují společný podnik
Sokolov 23. září (ČTK) - Zásobování teplem větších měst na Karlovarsku by mohla v budoucnu spravovat společná firma obcí a výrobce tepla. Jde o jednu z možných variant, kterou nabízí Sokolovská uhelná a SUAS GROUP obcím a městu, kam nyní dodává prostřednictvím Centrálního zásobování teplem (CZT) z Vřesové teplo. Celkově bude potřeba na přechod od vytápění uhlím k ekologickému topení více než miliarda korun, řekli dnes novinářům představitelé měst a firem.
Foto: Wild Center_@Flickr.com
Společná firma by pro výrobce zaručovala dlouhodobý odbyt tepla, pro města stabilní ceny a dohled nad jejich tvorbou. SUAS GROUP by zajistila mix energetických zdrojů tepla, který by nebyl příliš závislý na cenových výkyvech na trhu, města by mohla investovat do modernizace rozvodů.
Projekt spolupráce výrobce tepla, měst a Karlovarského kraje by byl v takovém rozsahu v Česku ojedinělý. Proto je jedním z cílů vyjednat si speciální dotační program, který by takové investice podpořil. Karlovarský kraj, kde výstavba začala většinou po druhé světové válce, má jednu z největších sítí CZT v zemi. Jen Sokolovská uhelná zásobuje teplem třetinu domácností v kraji, ale také například většinu lázeňských hotelů v Karlových Varech.
Základem bude přechod výroby tepla z uhlí přes plyn k biomase, která by měla být hlavním celoročním zdrojem tepla. "Za předpokladu, že jednotlivé fáze půjdou bez nějakých překážek, tak plánujeme během roku 2026 dostavbu plynového zdroje pro výrobu tepla, výstavba biomasového kotle by měla být realizována v období let 2028, nejpozději rok 2029," uvedl předseda dozorčích rad Sokolovské uhelné a SUAS GROUP Pavel Tomek s tím, že do té doby se budou využívat stávající zdroje, uhlí a plyn.
Podle starosty Chodova Patrika Pizingera (Místní) dostaly dnes starostové měst, které z kombinátu Vřesová teplo odebírají, první odpověď na to, jestli existuje technologické řešení pro zásobování do budoucna. "Teď víme, že existuje. A k tomu zároveň přichází nově zajímavě vyřčená nabídka, abychom do budoucna takovýto majetek a takovýto zdroj provozovali společně, jak vlastník, tak i okolní města a obce," řekl novinářům Pizinger.
Čas je nyní podle starosty Pizingera velmi důležitý. "Před čtyřmi nebo pěti lety jsme se bavili o tom, že přejdeme na plyn a bude to, ale to se už změnilo. Nyní musíme řešit nejen jiné zdroje, ale i legislativní problémy. A musíme vše vyřešit rychle," dodal Pizinger.
Důležitou roli by v případě dohody, kterou by chtěla města a výrobce tepla uzavřít v příštím roce, hrál i Karlovarský kraj. Pokud by se podařilo vyjednat speciální dotační titul na modernizace teplofikace pro Karlovarský kraj, byl by kraj zřejmě jeho koordinátorem.
Společný podnik měst a výrobce tepla by měl sdružit řízení jednotlivých zdrojů, údržbu, strategický rozvoj i modernizaci. Jde svým způsobem o obdobný koncept, který funguje například ve vodohospodářské oblasti, kdy města vkládají majetek do sdružení, které pak spravuje celé sítě. Rozdíl by byl ale v tom, že v případě teplofikace by šlo minimálně zpočátku ryze o správu teplofikace bez převodu majetků.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 23. 9. 2025
