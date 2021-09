Menší distributoři energií mají v Británii problémy kvůli vysokým cenám plynu

Londýn 19. září (ČTK) - Menším distributorům energií v Británii způsobil problém prudký vzestup ceny plynu. Podle serveru BBC News jsou v problémech s dodržením závazků čtyři distributoři, kteří mají společně zhruba milion zákazníků. Podle vlády disponuje však energetický regulátor Ofgem dostatečnými pravomocemi na to, aby klienti distributorů v nesnázích nezůstali bez plynu či elektřiny.

Foto: diego_torres@Pixabay.com



Podle BBC by se čtyři distributoři mohli dostat do platební neschopnosti již v průběhu příštího týdne. Kvůli vysokým cenám plynu nemají jednoduše peníze na to, aby nakoupili objemy schopné pokrýt poptávku svých zákazníků.

Britský ministr pro podnikání Kwasi Kwarteng uznal, že některé firmy v energetickém odvětví čelí potížím. Podle něj má ale energetický regulátor Ofgem k dispozici opatření, díky kterým může zaručit domácnostem i firmám pokračování dodávek plynu a elektřiny, pokud se distributor dostane do platební neschopnosti.

Kwarteng také tvrdí, že se Británie nemusí obávat nedostatku plynu. Část své spotřeby pokrývá vlastní výrobou. "Velká většina dovozu plynu pochází od důvěryhodných dodavatelů, jakým je například Norsko," uvedl. Podle ministra ale náhlé změny v cenách plynu ukazují, jak je naléhavé snížit závislost na fosilních palivech a naopak posílit odvětví obnovitelných zdrojů.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 19. 9. 2021

Datum uveřejnění: 19. září 2021

Poslední změna: 21. září 2021

