Memorandum podpoří další rozvoj vozidel na CNG do roku 2025. Stát tak chce přispět ke snížení znečištění ovzduší

Představitelé pěti ministerstev a čtyř plynárenských společností/sdružení dnes na Ministerstvu průmyslu a obchodu podepsali Memorandum o dlouhodobé spolupráci v oblasti vozidel na zemní plyn pro období do roku 2025. Dokument, který vznikl na základě společných jednání vlády s Českým plynárenským svazem a Sdružením automobilového průmyslu, je uzavřen na dobu určitou, a to do 31. prosince 2025.

„Podpora rozvoje CNG je z pohledu životního prostředí jednoznačná. Vozidla na CNG oproti konvenčním pohonům v reálném provozu produkují méně znečišťujících látek, jako jsou prach a oxidy dusíku, i méně emisí skleníkových plynů. CNG pohon pak neprodukuje žádné karcinogenní aromatické uhlovodíky. Podpora CNG pohonů je tak další příspěvek státu ke snížení znečištění v našem ovzduší,“ říká místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec.

„Memorandum má za cíl stanovit přiměřené podmínky pro další rozvoj užití zemního plynu v dopravě, aniž by v budoucnu byla ohrožena stabilita veřejných rozpočtů. Dokument také v souladu s politikou Evropské unie deklaruje potřebu zvýšit podíl vozidel na alternativní pohon a snižovat emise v dopravě,“ říká ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner.

„Stěžejním závazkem je, že do roku 2025 sazba daně pro zemní plyn určený pro pohon motorů nepřekročí hranici 290 Kč za megawatthodinu. Jako ministryně financí zodpovědná za státní pokladnu vítám, že memorandum pamatuje i na situace, při kterých by ke zvýšení dojít mohlo. To je důkazem, že jde o odpovědnou deklaraci, která nebyla ušita horkou jehlou,“říká ministryně financí Alena Schillerová.

Podpis memoranda považuje za důležitý posun ve snaze České republiky zlepšovat životní prostředí i ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, která říká: „Věřím, že se nám tak podaří docílit toho, aby se nám všem v blízké budoucnosti zdravěji žilo. Ministerstvo pro místní rozvoj již nyní v tomto směru prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu podporuje nákup vozidel na zemní plyn pro dopravce, kteří zajišťují dopravu městské hromadné dopravy a veřejné linkové dopravy.“

„V oblasti CNG plnících stanic pro osobní vozidla je na tom již Česká republika poměrně dobře, postrádáme však více CNG stanic, které by umožňovaly rovněž plnění vozidel nákladní dopravy. Tento stav by se však měl díky dotačním programům do několika let zlepšit,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

V současné době je v České republice téměř 600 bioplynových stanic. V roce 2016 vyrobily více než 1,159 mld. m3 bioplynu, který se využil zejména na výrobu elektřiny a tepla.

„Ruku v ruce s memorandem jde pak i naše vize, a to podpora využití biometanu v dopravě. Díky rozšíření vozového parku na CNG budeme moci využívat ve větším měřítku i biometan, který je s technologií CNG plně kompatibilní. Má minimální emise CO2 a je obnovitelným zdrojem. Získává se ze zbytkové biomasy pocházející ze zemědělství či odpadních čistírenských kalů. Přispějeme tak nejenom ke zlepšení ovzduší, snížení emisí CO2, které souvisejí se změnou klimatu, ale také podpoříme recyklace a využití bioodpadů, což koresponduje s našimi plány v oblasti oběhového hospodářství,“ dodává místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec.

Na celkovém znečištění ovzduší v ČR se přibližně z jedné pětiny podílejí emise z dopravy.

„Podpis memoranda představuje významný krok k zajištění efektivního snižování emisí z dopravy v ČR. Zároveň je to pozitivní impulz nejen pro plynárenské společnosti, ale i další subjekty soukromého a veřejného sektoru, které zařadily CNG do svých dlouhodobých investičních strategií. Především jde o investice do budování sítě plnicích stanic a pořízení vozidel na CNG,“ říká předseda Českého plynárenského svazu Jan Valenta.

„Podpis memoranda vnímám jako potvrzení toho, že ve věci smysluplnosti dalšího rozvoje využití CNG v dopravě panuje všeobecná shoda. To je samozřejmě velmi dobrá zpráva nejen pro tu stále rychle rostoucí část motoristické veřejnosti, která výhody CNG vozidel již v tuzemsku využívá, ale i pozitivní signál pro nás, kteří o rozšiřování CNG dlouhodobě usilujeme,“ říká předseda představenstva Pražské plynárenské Pavel Janeček a dodává: „Je to totiž impuls k tomu, abychom další rozvoj aktivit v této oblasti plně zohlednili v rámci svých dlouhodobých obchodních a investičních strategií, a to je velmi důležitý moment.“

Po tuzemských silnicích nyní jezdí zhruba 17 500 vozidel na CNG a jejich počet stále roste. Podle Národního akčního plánu čisté mobility by orgány veřejné správy v roce 2020 měly mít ve vozových parcích minimálně čtvrtinu aut s alternativním pohonem. To by mohlo znamenat až 5 000 nových CNG vozů. Dle středně optimistického scénáře by v tomto roce mělo být v provozu přibližně 50 000 vozidel na CNG a spotřeba CNG by měla přesáhnout 130 mil. m3.

„Potenciálním zájemcům o CNG vozy dává podepsané memorandum větší jistotu ohledně ceny paliva v budoucích letech, a nemusí se tak obávat koupě těchto vozů na delší časové období. Velký potenciál vidíme i ve využití CNG v hromadné dopravě. Rozvoj CNG infrastruktury dlouhodobě podporujeme a do rozšiřování sítě neustále investujeme, jen v posledních měsících jsme otevřeli tři nové plničky,“ říká Zdeněk Bauer, předseda představenstva společnosti E.ON Distribuce.

„Aktivně pracujeme na dalším rozvoji plnících stanic po celé České republice. Jsem přesvědčený, že je to otázka jen velmi krátkého času, možná měsíců, kdy jich čeští motoristé budou mít k dispozici celkem 200. A na nákladní vozy samozřejmě také pamatujeme," uvedl předseda představenstva innogy Česká republika Martin F. Herrmann.

Za stát memorandum o dlouhodobé spolupráci v oblasti vozidel na zemní plyn pro období do roku 2025 podepsali místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec, ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner, ministryně financí Alena Schillerová, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček. Plynárenské společnosti zastoupili předseda představenstva innogy Česká republika Martin Friedrich Herrmann, předseda představenstva Pražské plynárenské Pavel Janeček, předseda Rady Českého plynárenského svazu Jan Valenta a CEO E.ON Distribuce Zdeněk Bauer.

Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva životního prostředí 22.5.2018

