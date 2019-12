Magistrát Prahy otevřel první kompostárnu, další mají následovat

Praha 3. července (ČTK) - Praha dnes zprovoznila ve Slivenci první vlastní kompostárnu. Zatím do ní mohou rostlinný odpad vozit jednotlivci, do konce roku se služby rozšíří pro firmy. Novináře o tom dnes informovala pražská radní Jana Plamínková (STAN/Trojkoalice) a zástupci Lesů hlavního města Prahy (LHMP), které budou kompostárnu provozovat. Vybudování areálu vyšlo na 11,3 milionu korun, dalších 20,6 milionu magistrát lesům přispěl na pořízení techniky.

Jednotlivci mohou zdarma do kompostárny přivézt odpad do objemu 250 kilogramů za měsíc. Mohou odevzdat například listí, posekanou trávu, piliny a odřezky nebo kuchyňské zbytky rostlinného původu. Lidé při odevzdání odpadu dostanou lístečky, na které si budou moci v dalším roce odebrat kompost, a to v poměru jedna ku pěti vůči odevzdanému objemu.

V areálu by se mělo ročně zpracovat 5000 až 7000 tun biologického odpadu. Předpokládá se, že největšími zákazníky budou firmy, které pro Prahu a městské části udržují zeleň. Odpad zde však bude moci odevzdat jakákoliv společnost. Firmy budou platit 600 korun bez DPH za odevzdanou tunu odpadu, výhodnější budou ceny za odevzdaný odpad z kontejnerů a sběrných dvorů.

Pro firemní klienty začne areál fungovat do konce tohoto roku, zatím se čeká na pořízení nutného technického vybavení. Vzniklý kompost se bude využívat k hnojení městské zeleně a parků a také prodávat.

Vedení Prahy plánuje spouštění dalších kompostáren. "Nechceme se vydat stejnou cestou jako Vídeň, která má jednu obří kompostárnu. Chceme mít síť menších, aby se odpady nemusely vozit přes celou Prahu," uvedla radní Plamínková s tím, že časem by v Praze mohly být až čtyři. Město podle Plamínkové nyní jedná o zřízení podobných provozů, často však naráží na odpor městských částí, které kompostárny na svém území nechtějí.

Původně měla provoz areálu zajišťovat soukromá firma, radní nakonec rozhodli, že ho svěří LHMP. Po nákupu techniky a zařízení by měl roční provoz kompostárny vyjít na zhruba pět milionů korun, které uhradí magistrát formou neinvestiční dotace. Areál by podle města mohl časem i vydělávat, záležet bude na zájmu ze strany firem.

V Praze již sváží bioodpad Pražské služby (PSAS), které lidem a firmám nabízejí speciální hnědé kontejnery. Firma eviduje asi 10.000 zájemců o svoz bioodpadu a ročně ho odveze zhruba 6500 tun. Pražané mohou zahradní odpad odevzdávat i ve sběrných dvorech nebo do velkoobjemových kontejnerů.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 3.7.2017

