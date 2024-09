M.Boleslav připravuje vznik energetického společenství ke sdílení elektřiny

Mladá Boleslav 24. září (ČTK) - Mladá Boleslav připravuje umístění fotovoltaických panelů na dalších deset městských budov. Do konce letošního roku mají být osazené první tři budovy. Zastupitelé města v pondělí schválili na vybudování fotovoltaiky a projektovou přípravu dalších míst zhruba 9,4 milionu korun. Do konce letošního roku chce město rovněž vytvořit energetické společenství, které má v budoucnu umožnit sdílení elektřiny mezi různými odběrnými místy. Novinářům to dnes řekl primátor Jiří Bouška (ANO).

Foto: ColiN00B@Pixabay.com



"V letošním roce, po těch dlouhých přípravách, bychom měli osadit fotovolatické panely na bazén na Štěpánce, na 6. základní školu a na školu v Debři," řekl Bouška. Jde o investici přes osm milionů korun. Na studie a projektovou přípravu dalších budov, například pro 7., 8. a 9. základní školu, jde zhruba 1,2 milionu korun.



Město už dříve na webu uvedlo, že na přípravu společenství pod názvem Energetické společenství města Mladá Boleslav má přislíbenou dotaci z Národního plánu obnovy ve výši 585.000 korun. Součástí společenství bude i na jaře založená městská společnost pro obnovitelné zdroje a energetiku. V budoucnu má být společenství otevřené i dalším subjektům, firmám a jednotlivcům. "Již jsme také pořídili centrální systém, který bude mozkem celého řízení naší komunitní energetiky. Městu bude poskytovat data o aktuálním stavu a řídit přerozdělování energie tak, aby například nedocházelo k nepovoleným přetokům do sítě," uvedl náměstek primátora Petr Servus.



Sdílení umožní výrobci elektřiny, například obci, sdílet vyrobenou elektřinu z fotovoltaických elektráren mezi svými odběrnými místy, jako jsou školy a úřady. Vstup do energetického společenství bude regulovaný, aby na jedné straně bylo kde vyrábět elektrickou energii a zároveň byla zajištěna její spotřeba.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 24. 9. 2024

Tweet

Datum uveřejnění: 24.9.24

Poslední změna: 26.9.2024

Počet shlédnutí: 98