Praha 10. října (Komora OZE) – O způsobu, jakým by mělo Česko profitovat z těžby lithia a dalších superstrategických surovin, bude ve středu jednat vláda. [1] Předpokládaná těžba jen jednoho, největšího projektu těžby Lithia na Cínovci, by vystačila na výrobu takového množství baterií, které pojmou tolik elektřiny, kolik jich v Česku budou umět větrné a fotovoltaické elektrárny vyrobit.

Přibližně 21 tisíc tun karbonátu lithia plánuje ročně vyrábět společnost GEOMET z lithné rudy vytěžené na Cínovci. Prozatímní plány společnosti uvažují o těžbě a výrobě po dobu 21 let. [2]

Z celé jednadvacetileté produkce karbonátu lithia lze vyrobit elektrické akumulátory o celkové kapacitě nejméně 819 gigawatthodin (GWh). [3] Ty umožní skladovat tolik elektřiny, kolik jí za 10 dní vyrobí všechny větrné a fotovoltaické elektrárny, které lze v Česku bez konfliktu s ochranou přírody a krajiny postavit. Pokud by tedy na 10 dní přestal v celém Česku foukat vítr a svítit slunce, nehrozí nedostatek elektřiny. (Ostatní obnovitelné zdroje – vodní, biomasové a bioplynové zdroje – umíme přijatelně řídit a některé mohou být dokonce špičkovou zálohou například společně s řízením spotřeby.)

Celkový potenciál Česka je 5 800 megawattů větrných a 9 000 MW fotovoltaických elektráren. [4] Pro praktickou představu: ke stávajícím necelým třem stovkám by mělo přibýt asi 1 800 dalších větrníků. Devět tisíc megawattů fotovoltaiky odpovídá asi 2 miliónům malých střešních instalací (ve skutečnosti se ale předpokládají i větší střešní či fasádní instalace nebo například panely podél dálnic, na parkovištích apod.).

Zásadní pro další rozvoj obnovitelných zdrojů bude, jakým způsobem čistou energetiku podpoří nová vláda. Pro nastavení způsobu, jak nejlépe obnovitelné zdroje podporovat po roce 2020, se může Česko dobře inspirovat v Německu a nově také ve Francii. Obě země se profilují jako unijní lídři obnovitelné energetiky.

Avízo - pracovní setkání pro novináře na téma lithium a akumulace

Ve čtvrtek 26. října se bude v rámci konference Smart Energy Forum konat pracovní setkání pro novináře. Na dotazy bude odpovídat jednatel společnosti Geomet, která na Cínovci zkoumá těžbu lithia, dále spolumajitel společnosti HE3DA, která příští týden oficiálně zahajuje stavbu továrny na baterie a šéf největší továrny na bateriové packy na světě (promluví o konsorciu plánujícím postavit největší továrnu na baterie v Evropě). Pozvánku s detaily dostanete později tento týden.

Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie, řekl:

"Vláda řeší lithium opět proto, aby se v Česku mohla začít rozvíjet moderní ekonomika a energetika, kde si vyrábíme elektřinu sami z obnovitelných zdrojů a bateriemi řešíme její přebytky. A nikoliv proto, abychom se stali vývozním impériem. Pokud by baterie s lithiem z největšího českého těžebního projektu energetici dokázali zapojit do sítě, může v Česku na deset dní klidně přestat foukat vítr a svítit slunce. Domácnosti i firmy budou mít elektřiny dost. Tak velký potenciál tu má větrná a sluneční energetika i lithium z Cínovce, a to s maximální přidanou hodnotou pro české občany, firmy i samotný stát."

Prameny

[1] Vláda má na programu 2 body týkající se lithia: kromě memoranda kolem těžby na Cínovci, kde byly licence přiděleny a smlouvy podepsány již před lety se vláda bude zabývat koncepčním dokumentem, který řeší, jak by se k superstrategickým surovinám měl stát stavět v budoucnosti. Cílem tohoto bodu je definovat zájmy státu dřív, než budou smlouvy podepsány a licence rozdány (což v prvním případě již nejde).

[2] Celkové těžitelné zásoby lithia jsou na Cínovci několikanásobně větší. Předpokládaná doba těžby 21 let odpovídá dnešním odhadům zástupců společnosti o perspektivě lithia pro výrobu baterií. Pokud bude poptávka po lithiu pokračovat dál, lze těžit rudu a vyrábět surovinu pro výrobu baterií dál. Informace od společnosti GEOMET s. r. o., která vlastní těžební licence.

[3] z jednoho kilogramu karbonátu lithného se vyrobí baterie s kapacitou přibližně 1,86 kilowatthodiny (kWh). Informace od společnosti GEOMET s. r. o., která vlastní těžební licence.

[4] Potenciál větrných elektráren viz studie; potenciál fotovoltaických elektráren pochází z expertních výpočtů členů Komory obnovitelných zdrojů energie (oficiálně ještě nezveřejněny).

