Zprávy z tisku
Likvidaci odpadu v Liberci bude i nadále zajišťovat firma FCC, město zaplatí víc
Liberec 8. října (ČTK) - Sběr a svoz komunálního i tříděného odpadu v Liberci bude nadále zajišťovat firma FCC Liberec. Čtyřletou zakázku vypsanou radnicí na roky 2026 až 2029 vyhrála s cenou 895,3 milionu korun, což vychází na téměř 224 milionů za rok. Radnice dostala od svozových firem dvě nabídky. Novinářům to dnes řekl náměstek primátora Liberce pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek (Starostové pro Liberecký kraj).
Foto: Joshua Hoehne@Unsplash.com
Za likvidaci a svoz odpadu bude radnice ročně platit o 63 milionů víc než letos. Podle náměstka ale město zatím neuvažuje, že by obyvatelům zvýšilo poplatek za odpady. "Nebavíme se teď o tom, neřešíme to, ale předpokládám, že při přípravě dalších rozpočtů může ta otázka klidně nastat," řekl náměstek. V Liberci je nyní sazba 840 korun na rok a občana, což pokrývá zhruba 40 procent nákladů za likvidaci komunálního a tříděného odpadu. Liberec v tomto roce svozové firmě zaplatí přes 161 milionů korun.
Radnice nového provozovatele hledala, protože na konci letošního roku končí patnáctiletý kontrakt, který má uzavřený právě s firmou FCC Liberec. Zakázku město vypsalo podruhé. V prvním případě se přihlásili dva uchazeči, jejich nabídky ale byly výrazně nad maximální přípustnou cenou 1,595 miliardy korun bez DPH. Pro opakovanou soutěž zkrátila radnice dobu zakázky z deseti let na čtyři roky, aby dosáhla lepších nabídek. "Ty čtyři roky právě proto, že v roce 2029 a 2030 začíná nabíhat úplně nový systém nakládání s odpady," řekl Janďourek.
V opakované soutěži radnice očekávala nabídky do 720 milionů Kč bez DPH, tedy zhruba 218 milionů za rok. Přestože je vysoutěžená cena celkově skoro o 25 milionů vyšší, je náměstek s výsledkem spokojený. "My jsme měli hodnotu doporučenou, vycházela z našeho odhadu střednědobého finančního výhledu. Nabídky, které přišly, tak obě mírně překročily. Samozřejmě ta druhá firma překročila víc, ale ta vítězná, kterou jsme vybrali, tak překročila mírně," řekl náměstek.
V Liberci je přes 14.300 popelnic na komunální směsný odpad a dalších bezmála 1400 kontejnerů. K tomu je po městě ještě zhruba 570 sběrných míst na tříděný odpad a 5854 nádob na bioodpad.
Loni obyvatelé Liberce vyprodukovali zhruba 21.000 tun komunálního odpadu, který FCC odvezla ke spálení do spalovny. Ve sběrném dvoře navíc skončilo 3300 tun objemného a 80 tun stavebního odpadu. Mimo to obyvatelé Liberce vytřídili 2100 tun papíru, 1300 tun skla, 1100 tun plastů, 98 tun kovů a 3400 tun bioodpadu.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 8. 10. 2025
Poslední změna: 17.10.2025
Počet shlédnutí: 0
Likvidaci odpadu v Liberci bude i nadále zajišťovat firma FCC, město zaplatí víc
Liberec 8. října (ČTK) - Sběr a svoz komunálního i tříděného odpadu v Liberci bude nadále zajišťovat firma FCC Liberec. Čtyřletou zakázku vypsanou radnicí na roky 2026 až 2029 vyhrála s cenou 895,3 milionu korun, což vychází na téměř 224 milionů za rok. Radnice dostala od svozových firem dvě nabídky. Novinářům to dnes řekl náměstek primátora Liberce pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek (Starostové pro Liberecký kraj).
Za likvidaci a svoz odpadu bude radnice ročně platit o 63 milionů víc než letos. Podle náměstka ale město zatím neuvažuje, že by obyvatelům zvýšilo poplatek za odpady. "Nebavíme se teď o tom, neřešíme to, ale předpokládám, že při přípravě dalších rozpočtů může ta otázka klidně nastat," řekl náměstek. V Liberci je nyní sazba 840 korun na rok a občana, což pokrývá zhruba 40 procent nákladů za likvidaci komunálního a tříděného odpadu. Liberec v tomto roce svozové firmě zaplatí přes 161 milionů korun.
Radnice nového provozovatele hledala, protože na konci letošního roku končí patnáctiletý kontrakt, který má uzavřený právě s firmou FCC Liberec. Zakázku město vypsalo podruhé. V prvním případě se přihlásili dva uchazeči, jejich nabídky ale byly výrazně nad maximální přípustnou cenou 1,595 miliardy korun bez DPH. Pro opakovanou soutěž zkrátila radnice dobu zakázky z deseti let na čtyři roky, aby dosáhla lepších nabídek. "Ty čtyři roky právě proto, že v roce 2029 a 2030 začíná nabíhat úplně nový systém nakládání s odpady," řekl Janďourek.
V opakované soutěži radnice očekávala nabídky do 720 milionů Kč bez DPH, tedy zhruba 218 milionů za rok. Přestože je vysoutěžená cena celkově skoro o 25 milionů vyšší, je náměstek s výsledkem spokojený. "My jsme měli hodnotu doporučenou, vycházela z našeho odhadu střednědobého finančního výhledu. Nabídky, které přišly, tak obě mírně překročily. Samozřejmě ta druhá firma překročila víc, ale ta vítězná, kterou jsme vybrali, tak překročila mírně," řekl náměstek.
V Liberci je přes 14.300 popelnic na komunální směsný odpad a dalších bezmála 1400 kontejnerů. K tomu je po městě ještě zhruba 570 sběrných míst na tříděný odpad a 5854 nádob na bioodpad.
Loni obyvatelé Liberce vyprodukovali zhruba 21.000 tun komunálního odpadu, který FCC odvezla ke spálení do spalovny. Ve sběrném dvoře navíc skončilo 3300 tun objemného a 80 tun stavebního odpadu. Mimo to obyvatelé Liberce vytřídili 2100 tun papíru, 1300 tun skla, 1100 tun plastů, 98 tun kovů a 3400 tun bioodpadu.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 8. 10. 2025
Poslední změna: 17.10.2025
Počet shlédnutí: 0