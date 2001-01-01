Lidovci chtějí změnit zákon o odpadech, podpořil by domácí kompostování
Praha 2. dubna (ČTK) - Opoziční poslanci KDU-ČSL připravili novelu zákona o odpadech, která má podle bývalého ministra životního prostředí a nynějšího poslance Petra Hladíka (KDU-ČSL) odstranit znevýhodnění obcí, které intenzivně využívají domácí kompostování. V současném systému jsou podle Hladíka paradoxně penalizovány, protože bioodpad zpracovaný v domácnostech se nezapočítává do míry třídění ani do recyklačních cílů. Řekl to dnes novinářům na tiskové konferenci.
Obce mají od roku 2021 povinnost dosáhnout 60procentní míry vytříděnosti komunálního odpadu. Podle Hladíka ale právě obce, které podporují kompostování, tohoto cíle často nedosahují, ačkoliv reálně snižují množství odpadu.
"Chceme, aby odpad vůbec nevznikal, případně aby byl zpracováván už v domácím prostředí. Kompostování je správná cesta, zvlášť s ohledem na nárůst biologického odpadu v jarních měsících," uvedl Hladík.
Navrhovaná úprava má zohlednit dopady domácího kompostování a motivovat obce k prevenci vzniku odpadu. Lidovci podle Hladíka usilují o snížení požadované míry třídění o deset procentních bodů, což naplňuje limity evropské legislativy.
Podle poslankyně a starostky Hrušek na Břeclavsku Jany Filipovičové (KDU-ČSL), která se na přípravě novely podílela, obce po přijetí nového zákona o odpadech v roce 2021 začaly zavádět nové systémy třídění a investovaly mimo jiné do domácích kompostérů.
"Tím, že občané bioodpad zpracovávají doma, nevstupuje do obecního systému, není evidován a neobjevuje se ve statistikách. Přestože obec dělá správnou věc, klesá jí podíl vytříděného odpadu," uvedla.
Navrhovaná změna podle Filipovičové reaguje na tento rozpor a má přispět k tomu, aby se obcím vyplatilo předcházet vzniku odpadu, nikoliv pouze plnit formální statistické ukazatele.
Hladík dodal, že navrhovaná změna byla původně součástí širšího zákona o zálohování, který se snažil prosadit ještě jako ministr. Nyní se podle něj rozhodli postupovat jednodušší cestou a předložit samostatnou novelu obsahující jen tuto úpravu.
Zákon o zálohování dlouhodobě naráží na odpor části poslanců, některých obcí i zástupců průmyslu. Současná vláda Andreje Babiše (ANO) navíc v lednu zaujala negativní stanovisko k návrhu Hladíka a dalších dvou poslanců, kteří stále prosazují zavedení zálohování PET lahví a nápojových plechovek, včetně poplatků za reklamní letáky.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 2. 4. 2026
Poslední změna: 9.4.2026
