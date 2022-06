Lidem na sídlišti v Žatci klesne díky ekologické investici cena za teplo

Žatec (Lounsko) 16. června (ČTK) - Městská společnost Žatecká teplárenská začala s investicí do rekonstrukce rozvodů tepla na sídlišti Jih, díky které se obyvatelům sníží cena za teplo. Půjde o úsporu zhruba pět procent. Na ekologický projekt získala teplárna dotaci. Investice za 30 milionů korun by měla být hotová do začátku letošní topné sezony, řekl dnes ČTK ředitel Žatecké teplárenské Pavel Jonáš.

O investici na sídlišti Jih uvažovala teplárna řadu let. Uskutečnit ji může až nyní díky evropské dotaci, která pokryje 40 procent nákladů. Teplárna nechá vyměnit současné čtyřtrubkové rozvody za dvoutrubkové a každý objekt na sídlišti bude mít vlastní kompaktní předávací stanici.

"Po rekonstrukci na dvoutrubkový systém se zvýší efektivita i komfort dodávek tepla. Každý dům si může topit, jak potřebuje, nastavit si individuálně otopovou křivku, třeba začít o měsíc dříve nebo skončit o měsíc později než ostatní," uvedl ředitel.

Lidé na sídlišti podle něj ušetří přibližně 30 korun na jeden gigajoule tepla. Ze současných 660 korun za gigajoule tak v příští topné sezoně zaplatí asi 630 korun. "Cena bude uplatněná částečně už tento rok," řekl Jonáš. Snížení ceny za teplo se bude týkat odběratelů v ulicích Mládežnická, Volyňských Čechů, Lípová, Jabloňová, Javorová, Růžová a Stavbařů.

Žatecká teplárenská, od které odebírá teplo zhruba polovina obyvatel devatenáctitisícového Žatce, disponuje dvěma tepelnými zdroji. Na vytápění používá především štěpku a doplňkově uhlí mísené s peletkami. Oproti minulému roku zvýšila společnost letos platbu za centrální dodávku tepla zhruba o 4,6 procenta, na 660 korun za gigajoule. Cena tepla je i přesto pod krajským průměrem. Například v sousedních Lounech lidé zaplatí 945 korun za gigajoule.

V rekonstrukci rozvodů i v dalších částech města bude chtít teplárna pokračovat i v příštích letech.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 16. 6. 2022

Datum uveřejnění: 16.6.22

Poslední změna: 21.6.2022

