Ústí nad Labem 11. srpna (ČTK) - V Ústeckém kraji domácnosti vyměnily s pomocí dotace na 6000 kotlů na tuhá paliva. O dotaci mohou požádat lidé s nízkými příjmy ještě do konce srpna. Od září nesmí být v provozu nejstarší kotle první a druhé emisní třídy. Kontrolovat to budou úředníci převážně na základě podnětu občanů, zjistila ČTK.

Aktuálně je vyhlášena šestá výzva kotlíkových dotací. Žádat o dotaci mohou senioři, lidé pobírající invalidní důchod nebo ti, kteří pobírají příspěvek na bydlení. Dotace může pokrýt až 95 procent nákladů na výměnu kotle. Příjemce dotace musí provést výměnu do dvou let. "Na nízkopříjmové domácnosti jsou zaměřeny poslední dvě výzvy v Ústeckém kraji. Bylo v nich zatím přijato 793 žádostí a vyplaceno 430 dotací ve finančním objemu téměř 69 milionů korun," řekl ČTK mluvčí kraje Jan Nový.



Dotace na výměnu starých kotlů čerpají Severočeši řadu let. Nejprve se na ně skládal kraj s ministerstvem životního prostředí, později celou částku začal vyplácet stát. Zájem v prvních ročnících byl tak velký, že žadatelé před úřadem i spali. "K 31. červenci bylo vyplaceno 5960 dotací ve finančním objemu 689 milionů korun," uvedl mluvčí.



Od roku 2019 se již neposkytuje podpora na kotle, které mohou spalovat uhlí. Z kotlů na pevná paliva se podpora dává pouze na kotle na biomasu.



Ústecký kraj patří po Praze a Moravskoslezském kraji k lokalitám s nejhorší kvalitou ovzduší. V letech 1991 až 1999 bylo v rámci Prog Teplice monitorováno znečištěné ovzduší na severu Čech a dopady na zdraví obyvatel. Výsledky podle Českého statistického úřadu objektivně potvrdily zprávy lékařů o poškození zdraví obyvatel pánevních okresů.



Údaji o počtu provozovaných kotlů, které od 1. září nebudou splňovat zákonné podmínky k provozu, nedisponuje krajský úřad ani obce. Děčín rozesílá domácnostem, o kterých ví, že mají nejstarší kotle, upozornění. "Ty pak všechny musíme zkontrolovat," řekl ČTK Tomáš Kopecký z odboru životního prostředí na děčínském magistrátu. Úředník ale podotkl, že neexistuje databáze nevyhovujících kotlů. K takové informaci se pak může magistrát dostat na základě oznámení například od sousedů. "Je to mravenčí práce. Musíme si to zjišťovat," dodal.



V Ústí nad Labem s kontrolami kotlů již začali. "Zatím na základě stížností občanů, plánujeme však jejich rozšíření, a to v řádu desítek do konce tohoto roku," informovala ČTK vedoucí odboru životního prostředí na ústeckém magistrátu Simona Karpíšková. Odbor se chce zaměřit nejen na kontrolu emisní třídy kotlů na tuhá paliva, ale také na revize kotlů a revize spalinových cest, dodala vedoucí.



V Litoměřicích budou kontroly dělat zejména na základě upozornění od občanů. "V současné době se naopak úředníci na odboru životního prostředí snaží zájemcům o výměnu kotlů maximálně pomoci, konkrétně formou poradenství ohledně poskytovaných dotací na výměnu kotle," uvedla mluvčí radnice Michaela Rozsypalová.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 11. 8. 2024

