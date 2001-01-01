Zprávy z tisku
Liberec zdarma poskytne majitelům domů či zahrádek dalších 1000 kompostérů
Liberec 18. října (ČTK) - Liberec získá dalších 1000 zahradních kompostérů, které zdarma poskytne majitelům rodinných domů či zahrádek. Ve městě také přibude 250 větších nádob na bioodpad. Město kompostéry i takzvané hnědé popelnice zakoupí díky získané dotaci z operačního programu životní prostředí. Podle náměstka primátora Liberce Jiřího Janďourka (Starostové pro Liberecký kraj) za jejich pořízení zaplatí 5,2 milionu korun, dotace pokryje zhruba polovinu nákladů. Mezi obyvateli je podle náměstka o kompostéry i popelnice na bioodpad velký zájem.
Foto: Markus Spiske@Unsplash.com
V minulosti radnice rozdala 1500 kompostérů, volné aktuálně nemá žádné. Zdarma je poskytuje, aby obyvatele motivovala k třídění bioodpadu a ve směsném odpadu nekončily nejen posekaná tráva, ale ani zbytky ovoce a zeleniny, slupky, kávová sedlina, vaječné skořápky, piliny nebo starý chléb.
O nové kompostéry o objemu 900 litrů si mohou zájemci už nyní zažádat přes e-mail: vinar.michal@magistrat.liberec.cz. "Funguje to standardně tak, jako se půjčovaly předchozí," uvedl náměstek. Zájemce musí do žádosti uvést, na jaké místo v Liberci chce kompostér umístit. V případě schválení jeho žádosti získá kompostér na pět let do zápůjčky a poté se automaticky stane jeho majetkem.
Nové nádoby na bioodpad budou o objemu 240 litrů. Podle náměstka jimi chtějí postupně nahradit menší hnědé popelnice o objemu 120 litrů. "Občané mají většinou právě ty stodvacítky. A my budeme chtít do budoucna přecházet na větší objemy, na 240," dodal Janďourek. Aktuálně je po městě 5790 sběrných nádob na bioodpad, z toho větších o objemu 240 litrů je zatím 1054.
V Liberci se v posledních letech daří ročně vytřídit asi 3400 tun biodopadu, z čehož zhruba 2400 tun je přes hnědé popelnice a kolem 1000 tun lidé přivezou do sběrného doma.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 18. 10. 2025
Poslední změna: 4.11.2025
Počet shlédnutí: 0
