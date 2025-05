Liberec vypsal desetiletou zakázku na svoz odpadu za 1,6 mld. Kč

Liberec 2. května (ČTK) - Liberec v soutěži hledá firmu, která bude pro něj od příštího roku dalších deset let zajišťovat sběr komunálního a tříděného odpadu. Jde o zakázku s předpokládanou hodnotou 1,595 miliardy korun bez daně, řekl dnes ČTK náměstek primátora Jiří Janďourek (Starostové pro Liberecký kraj). Firmy mohou své nabídky podávat do 21. května, jediným kritériem pro hodnocení bude cena.

Sběr odpadu v Liberci dlouhodobě zajišťuje firma FCC, letos jí vyprší patnáctiletý kontrakt. Proto podle náměstka vyhlásili tendr. Předpokládaná částka v soutěži podle něj odpovídá zhruba tomu, kolik nyní Liberec za sběr odpadu platí. Letos by měl FCC dostat od města 182 milionů korun. V této sumě je ale i úhrada za provozování sběrného dvora, což není součástí této zakázky.



Naopak novou povinností v rámci vypsané soutěže bude pro svozovou firmu zajištění systému door to door, který chce město zavádět od roku 2028 v lokalitách se zástavbou rodinných domů. "Kde by obyvatelé rodinných domů dostali kromě směsné popelnice i další na vytřídění, na plasty a papír," uvedl náměstek. V plánu města je od roku 2028 zavést také sběr bioodpadu na sídlištích, a to prostřednictvím nádob o objemu 700 litrů. "Další změnou například je, že zahrnujeme do systému svozu odpadu kompletně všechny školy a školky. Dneska si to každá škola a školka zajišťuje sama," dodal Janďourek.



Účastníci soutěže také podle něj musejí počítat s tím, že většina popelnic na území Liberce nepatří městu. Pokud by tedy uspěl někdo jiný než FCC, bude muset dodat vlastní. "Domluvili jsme se ve vedení města, že nebudou popelnice v majetku města," řekl náměstek.



V Liberci je na komunální směsný odpad přes 14.300 popelnic a dalších bezmála 1400 kontejnerů. K tomu je ještě zhruba 570 sběrných míst na tříděný odpad. Loni firma FCC ve stotisícovém městě odvezla a zlikvidovala zhruba 21.000 tun komunálního odpadu, 3300 objemného a 80 tun stavebního odpadu. K tomu se podařilo vytřídit 2100 tun papíru, 1300 tun skla, 1100 tun plastů, 98 tun kovů a 3400 tun bioodpadu.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 2. 5. 2025

