Liberec se zřejmě druhého sběrného dvora dočká v příštím roce

Liberec 19. září (ČTK) - V Liberci zřejmě začne na jaře příštího roku fungovat alespoň v omezené míře druhý sběrný dvůr, který stotisícové město nutně potřebuje. Kapacita nynějšího je nedostatečná. Náměstek primátora Jiří Šolc (Starostové pro Liberecký kraj) uvedl, že půjde zatím jen o provizorní řešení.

Foto: Liberec (LH_4tography @Flickr.com)



Páté největší město v zemi se podle náměstka dlouhodobě potýká s nedostatečnou kapacitou sběrných míst pro odpad. "Jediný sběrný dvůr máme v Ampérově ulici. Ten provozuje společnost FCC. Tady se pochopitelně tvoří fronty," řekl Šolc.

Město od roku 2018 připravuje projekt vybudování sběrného dvora v Londýnské ulici v Růžodole. Původní návrh ale nevyhovoval po architektonické stránce, proto se musí projektová dokumentace přepracovat.

V plánu je vybudovat v Londýnské ulici na jednom místě sběrný dvůr, kompostárnu a takzvaný re-use bazar k opětovnému využití starých výrobků. Náklady se odhadují na 20 až 30 milionů korun a radnice chce na výstavbu získat evropskou dotaci. Náměstkyně primátora Radka Loučková Kotasová (ANO) odhaduje, že stavět se začne nejdřív za dva roky.

Podle Šolce se i proto město dohodlo s firmou FCC, že by v Londýnské ulici mohlo zatím vzniknout detašované pracoviště. "Výhodou tohoto řešení je, že my tím překryjeme mrtvý čas před tím, než bude velký finální projekt nového sběrného dvora s kompostárnou a re-use bazarem, a zároveň už bude aspoň v nějaké omezené době sloužit občanům," uvedl Šolc. Detašované pracoviště bude podle něj určené pouze pro občany a nikoliv firmy. "Takže by se fronty tvořit nemusely," dodal náměstek.

Vybudování detašovaného pracoviště nebude nijak náročné, stačit k tomu bude mobilní váha, kontejnery a jedna mobilní buňka pro obsluhu. "V okamžiku udělení stavebního povolení a zajištění financování nového sběrného dvora by se toto mobilní vybavení odstranilo a nic by stavbě nového dvora nebránilo," dodal Šolc.

Radnice odhaduje, že náklady na provoz detašovaného pracoviště vyjdou zhruba na 100.000 korun měsíčně při otevírací době od pondělí do soboty mezi 08:00 a 16:00. Do provozu ho chce město uvést v květnu 2021.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 22. 9. 2020

