Liberec prodá vodárenské společnosti své rozvojové pozemky téměř za 55 milionů
Liberec 3. prosince (ČTK) - Liberec prodá Severočeské vodárenské společnosti (SVS) své rozvojové pozemky u čistírny odpadních vod na okraji města téměř za 55 milionů korun. Na ceně se město s SVS domluvilo, transakci ještě musí schválit městské zastupitelstvo. Novinářům to dnes řekl primátor Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj).
Foto: Maksym Belchenko@istockphoto.com
Cena za bezmála dvouhektarový pozemek u čistírny v Londýnské ulici se podle primátora skládá ze dvou částek. První je hodnota pozemku, což je 51,7 milionu korun. K tomu dostane město od SVS ještě 2,9 milionu korun jako náhradu nákladů za dokumentace a studie, které si nechala radnice vypracovat pro projekty chystané pro toto území.
"Zároveň jsme vyjednali, že ještě rok tam budeme moci působit, než pro některé věci, které tam jsou uložené, najdeme například v technických službách nové místo. Takže během toho jednoho roku tam budeme za korunový nájem. A pakliže po tom roce se rozhodneme dál některé části využívat, tak bude nájemné zhruba 70 korun za metr čtvereční za rok," dodal primátor.
Aktuálně tam má město sběrný dvůr, úložiště dlažebních kostek či štěrku a je tam i skladovací místo pro dřevo, jež vytěží Městské lesy Liberec. Do budoucna tam radnice plánovala vybudovat bioplynovou stanici nebo kompostárnu. Nové vhodné místo podle primátora hledají.
Pozemek města potřebuje SVS pro chystané rozšíření a modernizaci čistírny odpadních vod, která je v Liberci od roku 1994. Poslední výraznější modernizace, která si vyžádala 156 milionů korun, je z let 2007 až 2008. Kapacita čistírny je dostatečná pro 190.000 obyvatel, díky čemuž je schopna zpracovat odpadní vody nejen ze stotisícového Liberce, ale i sousedního Jablonce nad Nisou a dalších menších obcí v okolí.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 3. 12. 2025
Poslední změna: 8.12.2025
Počet shlédnutí: 0
