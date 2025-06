Liberec nejspíš prodá své rozvojové pozemky, aby se mohla rozšířit čistírna

Liberec 29. května (ČTK) - Liberec nejspíš prodá Severočeské vodárenské společnosti (SVS) pozemky u čistírny odpadních vod v Londýnské ulici. Právě k jejímu rozšíření je SVS potřebuje. Téměř za dva hektary by radnice chtěla získat přes 47,6 milionu korun, o podmínkách bude s SVS teprve jednat. Záměr prodeje dnes schválili liberečtí zastupitelé i přes výhrady opoziční LOL. Považuje tento krok za předčasný, protože město nemá vyřešeno, jak naloží s projekty, jež chtělo na těchto pozemcích určených k rozvoji realizovat.

Aktuálně na nich má město sběrný dvůr a je tam i skladovací místo pro dřevo, jež vytěží Městské lesy Liberec. Do budoucna tam radnice plánovala bioplynovou stanici nebo kompostárnu. "Věnujeme se tomu mnoho let a nemáme vytipovanou žádnou jinou lokalitu," řekl zastupitel Josef Šedlbauer (LOL). Se spolustraníky neúspěšně navrhoval, aby záměr prodeje město odložilo do doby, dokud nenajde jiné řešení pro své plánované projekty samo nebo ve spolupráci s vodárenskou společností.



Podle primátora Jaroslava Zámečníka (Starostové pro Liberecký kraj) se ukázalo, že pro projekty města není v této lokalitě vhodné podloží. "Muselo by dojít k odtěžení třímetrové vrstvy spraše, což by zakládání staveb prodražilo na desítky, možná až stovky milionů," uvedl primátor. U projektu vodárny podle něj takové podloží tolik nevadí. "Proto je to pro město nejvhodnější řešení. Dát pozemky k dispozici (SVS) za co nejlepších podmínek a najít jiné lokality pro naše projekty," uvedl primátor.



Šedlbauer upozornil, že město už dříve jinou lokalitu pro kompostárnu hledalo, ale nenašlo. "My žádné jiné lokality nemáme, na každé jsou nějaké limity. To znamená, nejde tam nakládat s biologicky rozložitelnými odpady," dodal.



Primátor dnes zmínil, že budou pro stavbu kompostárny znovu prověřovat oblast kolem libereckého letiště. Uvedl, že s vodárenskou firmou budou jednat o proplacení nákladů, které souvisely s plány města na využití pozemků, jež se jí chystají prodat. Radnice je vyčíslila zhruba na tři miliony.



Za pozemky u čistírny odpadních vod bude chtít město od vodárenské společnosti minimálně částku, kterou stanovil znalec v posudku, což je přes 47,6 milionu korun. Zároveň bude se SVS jednat o tom, aby mu prodala pozemky u čistírny, po nichž vede cyklostezka.



Náměstek primátora Adam Lenert (ANO) uvedl, že pozemky prodávají zejména kvůli tomu, že se bude muset čistírna v budoucnu rozšířit. "Podle zákona musí (SVS) rozšířit čištění odpadních vod o další stupně čištění. Vychází to z platné legislativy. Bohužel to čištění nelze umístit někde jinde, musí to být navázané na stávající čističku odpadních vod," řekl Lenert.



Čistírna odpadních vod v Liberci byla dokončená v roce 1994 a modernizována za 156 milionů korun v letech 2007 až 2008. Její kapacita je pro 190.000 obyvatel, díky čemuž je schopna zpracovat odpadní vody ze stotisícového Liberce, ale i sousedního Jablonce nad Nisou a dalších menších obcí v okolí.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 29. 5. 2025

