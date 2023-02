Liberec má v plánu zřídit kompostárnu ve 20 kilometrů vzdálené Chotyni

Liberec 9. února (ČTK) - Liberec má v plánu zřídit kompostárnu ve 20 kilometrů vzdálené Chotyni u Hrádku nad Nisou. Vlastní tam pozemek, kde bývala skládka komunálního odpadu a který je mimo zástavbu. Jeho výhodou je, že by se nemusela stavět žádná hala, aby kompostování zápachem neobtěžovalo okolo žijící obyvatele. Náměstek primátora Jiří Janďourek (Starostové pro Liberecký kraj - SLK) novinářům řekl, že v katastru stotisícového města nemá radnice žádnou takto vhodnou plochu. Projekt je teprve na počátku, před podpisem memoranda.

"Proto jsme vytipovali bývalou skládku jako možnost rozvoje právě toho otevřeného kompostování," řekl Janďourek. Výhodou podle něj také je, že tuto kompostárnu by mohly využít i další obce. Podle primátora Jaroslava Zámečníka (SLK) není žádná obecní kompostárna nejen v Liberci, ale ani v okolí Hrádku nad Nisou a Chrastavy nebo na Frýdlantsku.

Liberec si už nechal vypracovat investiční záměr revitalizace areálu bývalé skládky odpadů na areál pro nakládání s bioodpady. Kapacita zařízení by byla až 50.000 tun odpadu ročně. Nyní ročně Liberec nechává odvážet do kompostárny ve zhruba 40 kilometrů vzdálené Mimoně kolem 5000 tun bioodpadu.

Výstavba kompostárny by Liberec nic stát neměla, na spolupráci se domlouvá s firmami Mateo Solutions a Kobra Údlice. "Mají zkušenosti s budováním kompostáren. Liberec poskytne pozemky, tyto dvě společnosti by vybudovaly kompletně celou kompostárnu na své náklady," uvedl Janďourek.

Mateo Solutions je dceřinou firmou společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a zajišťuje pro ni odvoz a zpracování kalů a jiných odpadů z čistíren odpadních vod a úpraven vody na území Ústeckého a Libereckého kraje. Kobra Údlice se specializuje pro výrobu kompostu, zahradnických substrátů a zeminy.

Podle Zámečníka je spolupráce výhodná i pro vodárenskou firmu, neboť nyní musí vozit kaly z liberecké čistírny odpadních vod až do Chomutova. Tomu bude podle primátora odpovídat i velikost zařízení v Chotyni. "To nebude jen nějaká kompostárnička na biopopelnice, to bude obrovská kompostárna, kde zejména 70 procent vytíží vodárenské kaly," dodal primátor.

Liberec původně zvažoval vybudování kompostárny na okraji města, v Londýnské ulici. Nyní tam chce postavit bioplynovou stanici. Zároveň je ale v plánu radnice v Londýnské ulici vybudovat i sběrné místo pro příjem bioodpadu, který by se následně vozil do Chotyně. Zároveň by tam mělo být i výdejní místo pro odběr již vyrobeného kompostu a pěstebních substrátů.

