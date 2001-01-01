Zprávy z tisku
Liberec dostal dvě nabídky v zakázce za 720 milionů na svoz komunálního odpadu
Liberec 24. září (ČTK) - Liberec dostal dvě nabídky v soutěži, v níž hledá firmu, jež zajistí ve stotisícovém městě sběr a likvidaci komunálního a tříděného odpadu na další až čtyři roky. O zakázku za 720 milionů korun bez daně usiluje vedle dosavadního provozovatele služby - firmy FCC Liberec, také společnost Marius Pedersen. V tiskové zprávě dnes o podaných nabídkách informoval mluvčí města Tomáš Tesař.
Foto: manfredrichter@Pixabay.com
"Liberec plánuje uzavřít smlouvu na nové období (2026 až 2029) do konce října letošního roku," dodal Tesař.
Liberec nového provozovatele této služby hledá, protože na konci letošního roku vyprší patnáctiletý kontrakt, který má uzavřený s firmou FCC Liberec. Zakázku vypsala liberecká radnice podruhé. V prvním neúspěšné soutěži se sice přihlásili také dva uchazeči, jejich nabídky ale byly nad maximální přípustnou cenou. Město původně vypsalo zakázku na deset let s limitní cenou 1,595 miliardy korun bez daně, oba uchazeči ale požadovali přes 2,1 miliardy, tedy více než 210 milionů za rok. Pro opakovanou soutěž zkrátila radnice dobu zakázky s tím, že smlouva bude uzavřena na čtyři roky nebo na dobu do vyčerpání částky 720 milionů bez daně.
Pokud by šlo o čtyřletý kontrakt, vychází to na 180 milionů na rok. Aktuálně platí Liberec za svoz a likvidaci komunálního a tříděného odpadu přes 161 milionů korun ročně, což je více než dvojnásobek ve srovnání s částkou, kterou radnice platila před 15 lety při uzavření předchozí smlouvy s FCC.
"Občané přitom na poplatcích za odpady, které od nich město vybírá, platí pouze 40 procent z celkové částky. Současně je třeba zmínit, že zatímco před 15 lety, kdy byla smlouva uzavírána naposledy, měl Liberec zhruba 99.000 obyvatel, dnes jich má o 9000 více. To mimo jiné znamená, že se musíme umět vypořádat s mnohem větším objemem odpadu, který obyvatelé města produkují," uvedl náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek (Starostové pro Liberecký kraj).
V Liberci je přes 14.300 popelnic na komunální směsný odpad a dalších bezmála 1400 kontejnerů. K tomu je po městě ještě zhruba 570 sběrných míst na tříděný odpad a 5854 nádob na bioodpad. Loni obyvatelé Liberce vyprodukovali zhruba 21.000 tun komunálního odpadu, který FCC odvezla ke spálení do spalovny. Ve sběrném dvoře navíc skončilo 3300 tun objemného a 80 tun stavebního odpadu. Mimo to obyvatelé Liberce vytřídili 2100 tun papíru, 1300 tun skla, 1100 tun plastů, 98 tun kovů a 3400 tun bioodpadu.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 24. 9. 2025
Poslední změna: 3.10.2025
Počet shlédnutí: 10
Liberec dostal dvě nabídky v zakázce za 720 milionů na svoz komunálního odpadu
Liberec 24. září (ČTK) - Liberec dostal dvě nabídky v soutěži, v níž hledá firmu, jež zajistí ve stotisícovém městě sběr a likvidaci komunálního a tříděného odpadu na další až čtyři roky. O zakázku za 720 milionů korun bez daně usiluje vedle dosavadního provozovatele služby - firmy FCC Liberec, také společnost Marius Pedersen. V tiskové zprávě dnes o podaných nabídkách informoval mluvčí města Tomáš Tesař.
"Liberec plánuje uzavřít smlouvu na nové období (2026 až 2029) do konce října letošního roku," dodal Tesař.
Liberec nového provozovatele této služby hledá, protože na konci letošního roku vyprší patnáctiletý kontrakt, který má uzavřený s firmou FCC Liberec. Zakázku vypsala liberecká radnice podruhé. V prvním neúspěšné soutěži se sice přihlásili také dva uchazeči, jejich nabídky ale byly nad maximální přípustnou cenou. Město původně vypsalo zakázku na deset let s limitní cenou 1,595 miliardy korun bez daně, oba uchazeči ale požadovali přes 2,1 miliardy, tedy více než 210 milionů za rok. Pro opakovanou soutěž zkrátila radnice dobu zakázky s tím, že smlouva bude uzavřena na čtyři roky nebo na dobu do vyčerpání částky 720 milionů bez daně.
Pokud by šlo o čtyřletý kontrakt, vychází to na 180 milionů na rok. Aktuálně platí Liberec za svoz a likvidaci komunálního a tříděného odpadu přes 161 milionů korun ročně, což je více než dvojnásobek ve srovnání s částkou, kterou radnice platila před 15 lety při uzavření předchozí smlouvy s FCC.
"Občané přitom na poplatcích za odpady, které od nich město vybírá, platí pouze 40 procent z celkové částky. Současně je třeba zmínit, že zatímco před 15 lety, kdy byla smlouva uzavírána naposledy, měl Liberec zhruba 99.000 obyvatel, dnes jich má o 9000 více. To mimo jiné znamená, že se musíme umět vypořádat s mnohem větším objemem odpadu, který obyvatelé města produkují," uvedl náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek (Starostové pro Liberecký kraj).
V Liberci je přes 14.300 popelnic na komunální směsný odpad a dalších bezmála 1400 kontejnerů. K tomu je po městě ještě zhruba 570 sběrných míst na tříděný odpad a 5854 nádob na bioodpad. Loni obyvatelé Liberce vyprodukovali zhruba 21.000 tun komunálního odpadu, který FCC odvezla ke spálení do spalovny. Ve sběrném dvoře navíc skončilo 3300 tun objemného a 80 tun stavebního odpadu. Mimo to obyvatelé Liberce vytřídili 2100 tun papíru, 1300 tun skla, 1100 tun plastů, 98 tun kovů a 3400 tun bioodpadu.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 24. 9. 2025
Poslední změna: 3.10.2025
Počet shlédnutí: 10