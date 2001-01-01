biom.czzprávy z tiskuLiberec dostal dvě nabídky v zakázce za 720 milionů na svoz komunálního odpadu

Liberec 24. září (ČTK) - Liberec dostal dvě nabídky v soutěži, v níž hledá firmu, jež zajistí ve stotisícovém městě sběr a likvidaci komunálního a tříděného odpadu na další až čtyři roky. O zakázku za 720 milionů korun bez daně usiluje vedle dosavadního provozovatele služby - firmy FCC Liberec, také společnost Marius Pedersen. V tiskové zprávě dnes o podaných nabídkách informoval mluvčí města Tomáš Tesař.

 
"Liberec plánuje uzavřít smlouvu na nové období (2026 až⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 2029) do konce října letošního roku," dodal Tesař.

Liberec nového provozovatele této služby hledá, protože na konci letošního roku vyprší patnáctiletý kontrakt, který má uzavřený s firmou FCC Liberec. Zakázku vypsala liberecká radnice podruhé. V prvním neúspěšné soutěži se sice přihlásili také dva uchazeči, jejich nabídky ale byly nad maximální přípustnou cenou. Město původně vypsalo zakázku na deset let s limitní cenou 1,595 miliardy korun bez daně, oba uchazeči ale požadovali přes 2,1 miliardy, tedy více než 210 milionů za rok. Pro opakovanou soutěž zkrátila radnice dobu zakázky s tím, že smlouva bude uzavřena na čtyři roky nebo na dobu do vyčerpání částky 720 milionů bez daně.

Pokud by šlo o čtyřletý kontrakt, vychází to na 180 milionů na rok. Aktuálně platí Liberec za svoz a likvidaci komunálního a tříděného odpadu přes 161 milionů korun ročně, což je více než dvojnásobek ve srovnání s částkou, kterou radnice platila před 15 lety při uzavření předchozí smlouvy s FCC.

"Občané přitom na poplatcích za odpady, které od nich město vybírá, platí pouze 40 procent z celkové částky. Současně je třeba zmínit, že zatímco před 15 lety, kdy byla smlouva uzavírána naposledy, měl Liberec zhruba 99.000 obyvatel, dnes jich má o 9000 více. To mimo jiné znamená, že se musíme umět vypořádat s mnohem větším objemem odpadu, který obyvatelé města produkují," uvedl náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek (Starostové pro Liberecký kraj).

V Liberci je přes 14.300 popelnic na komunální směsný odpad a dalších bezmála 1400 kontejnerů. K tomu je po městě ještě zhruba 570 sběrných míst na tříděný odpad a 5854 nádob na bioodpad. Loni obyvatelé Liberce vyprodukovali zhruba 21.000 tun komunálního odpadu, který FCC odvezla ke spálení do spalovny. Ve sběrném dvoře navíc skončilo 3300 tun objemného a 80 tun stavebního odpadu. Mimo to obyvatelé Liberce vytřídili 2100 tun papíru, 1300 tun skla, 1100 tun plastů, 98 tun kovů a 3400 tun bioodpadu.

