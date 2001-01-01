Zprávy z tisku
Letošní zima měla více topných dnů, zásoby paliva lidé doplnili za vyšší ceny
Jindřichův Hradec 7. března (ČTK) - Od loňského září do letošního února bylo v Česku 161 topných dní, o pět víc než ve stejném období předchozí zimy. Mnoho domácností proto mělo vyšší spotřebu paliva, než s jakou počítalo. V lednu a únoru pak museli lidé dokupovat zásoby za cenu až o pětinu vyšší než před topnou sezonou. ČTK to řekla mluvčí jindřichohradecké Asociace pro ekologické vytápění dřevem (AEVD) Lucie Suchánková Hochmanová.
Foto: Steve Buissinne@Pixabay.com
Pro spotřebu tepla jsou podle odborníků podstatné zejména počty topných dní a takzvané denostupně, které kromě počtu dnů, kdy se topí, zohledňují i rozdíl v teplotě vzduchu mezi venkem a vytápěným prostorem. "Pro domácnosti je zásadní, kolik dní v sezóně mají potřebu topit a jak časté a intenzivní jsou výkyvy teplot. Právě to se letos promítlo do vyšší spotřeby, zejména u domácností, které plánovaly zásoby podle posledních mírnějších zim," uvedl předseda AEVD Michal Bartoška.
Od září 2025 do února 2026 bylo evidováno celkem 161 topných dní a 2654,6 denostupňů. Ve stejném období předchozí topné sezony to bylo 156 topných dní a 2520,2 denostupňů. I když byl podle AEVD letošní únor v Česku teplotně normální, střídaly se v něm celodenní mrazy a velmi teplé dny. "Takové výkyvy z praktického hlediska komplikují plánování spotřeby i provoz domácích zdrojů tepla," uvedla mluvčí.
Mnoha domácnostem podle asociace v lednu a únoru došlo palivo a musely ho dokupovat. Části zákazníků se podle zkušeností prodejců zvýšila spotřeba pelet oproti předchozím rokům přibližně o jednu tunu. "Podle Klastru Česká peleta mohou být ceny pelet v zimních měsících oproti létu až o 20 procent vyšší a dodací lhůty mohou být delší," uvedla Suchánková Hochmanová. Dodala, že Česko je ve výrobě pelet dlouhodobě soběstačné a zhruba dvě třetiny produkce směřují na export.
Produkce pelet je navázána na zpracování dřeva na pilách nebo v truhlárnách. V zimních měsících je kvůli nižším teplotám a menšímu odbytu ve stavebnictví těžba a zpracování dřeva v útlumu. Proto je i méně suroviny pro výrobu pelet a briket, které vznikají z odpadních pilin. Do nákladů se současně promítají i vyšší požadavky na sušení materiálu a spotřebu elektřiny.
Dřevo na topení zůstává v Česku dostupné, i po něm se poptávka zvýšila přibližně o čtvrtinu. Meziroční nárůst cen palivového dřeva se pohybuje od pěti do deseti procent. Velká část lidí, kteří topí dřevem, má přístup k levnějšímu palivu, protože například vlastní les nebo si dřevo můžou sami vytěžit v obecních nebo státních lesích. "Zákazníci by měli dbát na to, aby do kamen přikládali suché dřevo s maximálně dvacetiprocentní vlhkostí," uvedl Bartoška. Ideální je podle něj nakupovat dřevo s předstihem a štípané ho sušit přibližně dva roky pod větraným přístřeškem.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 7. 3. 2026
Poslední změna: 23.3.2026
