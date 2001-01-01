Letošní zima měla více topných dnů, zásoby paliva lidé doplnili za vyšší ceny

Jindřichův Hradec 7. března (ČTK) - Od loňského září do letošního února bylo v Česku 161 topných dní, o pět víc než ve stejném období předchozí zimy. Mnoho domácností proto mělo vyšší spotřebu paliva, než s jakou počítalo. V lednu a únoru pak museli lidé dokupovat zásoby za cenu až o pětinu vyšší než před topnou sezonou. ČTK to řekla mluvčí jindřichohradecké Asociace pro ekologické vytápění dřevem (AEVD) Lucie Suchánková Hochmanová.

 
Pro spotřebu tepla jsou podle odborníků podstatné zejména počty topných dní a takzvané denostupně, které kromě počtu dnů, kdy se topí, zohledňují i rozdíl v teplotě vzduchu mezi venkem a vytápěným prostorem. "Pro domácnosti je zásadní, kolik dní v sezóně mají potřebu topit a jak časté a intenzivní jsou výkyvy teplot. Právě to se letos promítlo do vyšší spotřeby, zejména u domácností, které plánovaly zásoby podle posledních mírnějších zim," uvedl předseda AEVD Michal Bartoška.

Od září 2025 do února 2026 bylo evidováno celkem 161 topných dní a 2654,6 denostupňů. Ve stejném období předchozí topné sezony to bylo 156 topných dní a 2520,2 denostupňů. I když byl podle AEVD letošní únor v Česku teplotně normální, střídaly se v něm celodenní mrazy a velmi teplé dny. "Takové výkyvy z praktického hlediska komplikují plánování spotřeby i provoz domácích zdrojů tepla," uvedla mluvčí.

Mnoha domácnostem podle asociace v lednu a únoru došlo palivo a musely ho dokupovat. Části zákazníků se podle zkušeností prodejců zvýšila spotřeba pelet oproti předchozím rokům přibližně o jednu tunu. "Podle Klastru Česká peleta mohou být ceny pelet v zimních měsících oproti létu až o 20 procent vyšší a dodací lhůty mohou být delší," uvedla Suchánková Hochmanová. Dodala, že Česko je ve výrobě pelet dlouhodobě soběstačné a zhruba dvě třetiny produkce směřují na export.

Produkce pelet je navázána na zpracování dřeva na pilách nebo v truhlárnách. V zimních měsících je kvůli nižším teplotám a menšímu odbytu ve stavebnictví těžba a zpracování dřeva v útlumu. Proto je i méně suroviny pro výrobu pelet a briket, které vznikají z odpadních pilin. Do nákladů se současně promítají i vyšší požadavky na sušení materiálu a spotřebu elektřiny.

Dřevo na topení zůstává v Česku dostupné, i po něm se poptávka zvýšila přibližně o čtvrtinu. Meziroční nárůst cen palivového dřeva se pohybuje od pěti do deseti procent. Velká část lidí, kteří topí dřevem, má přístup k levnějšímu palivu, protože například vlastní les nebo si dřevo můžou sami vytěžit v obecních nebo státních lesích. "Zákazníci by měli dbát na to, aby do kamen přikládali suché dřevo s maximálně dvacetiprocentní vlhkostí," uvedl Bartoška. Ideální je podle něj nakupovat dřevo s předstihem a štípané ho sušit přibližně dva roky pod větraným přístřeškem.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 7. 3. 2026

 


