Houston (USA) 7. března (ČTK) - V Houstonu dnes začala každoroční konference nazvaná CERAWeek, což je největší setkání představitelů energetického průmyslu na světě. Letošní akce se koná v době, kdy invaze ruských vojsk na Ukrajinu způsobila na trhu s ropou cenový šok a kdy ředitelé těžebních firem čelí rostoucí kritice za to, jaké dopady na změny klimatu má toto odvětví. Informuje o tom agentura Reuters.

Ceny ropy dnes vystoupily na maximum od roku 2008, zejména kvůli obavám z narušení dodávek z Ruska. To patří mezi největším světové vývozce ropy a ropných produktů. Výpadek dodávek z Ruska by tak způsobil největší narušení v zásobování trhu za několik desítek let a producenti ropy se shodují, že je nutné na toto nebezpečí rychle reagovat.

Očekávalo se, že letošní CERAWeek přiláká více než 4500 účastníků a program sestavený dlouho před invazí na Ukrajinu se zaměřoval na transformaci energetiky. Mnoho odborných diskusí ze mělo soustředit na vodík a zachycování uhlíku, místo toho se ale jednání zaměřují na to, jak vykompenzovat případný výpadek dodávek ropy z Ruska.

"CERAWeek byl naplánován tak, aby se diskutovalo o transformaci energetiky, obnovitelných zdrojích, vodíku a o budoucnosti. Ale byli jsem vržení zpět do minulého století, na jednání o dodávkách ropy," uvedl generální ředitel brazilské ropné společnosti 3R Petroleum Ricardo Savini.

Spojené státy a Evropská unie nyní zvažují přímý zákaz nákupu energií z Ruska. Washington podle zdrojů zvažuje, že bude postupovat samostatně, což je krok, který až dosud Bílý dům nechtěl učinit.

Rusko denně prodá čtyři až pět milionů barelů ropy. Podle amerického státního Úřadu pro energetické informace (EIA) se zhruba polovinou na těchto nákupech podílejí evropské země.

Přední světoví těžaři ropy v roce 2020 kvůli pandemii nemoci covid-19 výrazně snížili těžbu i celkový objem investic. Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojenci sice postupně zvyšují těžbu, globální ropný průmysl ale pořád není ve stavu, který by odpovídal růstu spotřeby. Spojené státy stále těží o více než milion barelů méně než v roce 2019, kdy dosáhly maxima až 13 milionů barelů denně.

Zastánci většího využívání obnovitelných zdrojů odmítají další investice do fosilních zdrojů a tvrdí, že by jen zvýšily závislost světa na ropě a plynu v době, kdy se klima stále otepluje. Kroky Ruska podle nich ukazují, že přechod k čistším palivům je potřeba.

