Letos popeláři svezli v Praze již 11.000 tun bioodpadu, o tisíc tun víc než loni

Praha 20. září (ČTK) - Téměř 11.000 tun bioodpadu svezli za letošních prvních osm měsíců popeláři v hlavním městě, když loni za stejné období to bylo 9716 tun. V tiskové zprávě o tom dnes informovaly Pražské služby. Kromě téměř 43.000 speciálních hnědých popelnic mohou lidé bioodpad také odkládat do velkoobjemových kontejnerů nebo je celoročně odvážet na některý ze sběrných dvorů.

V roce 2021 činil podíl rostlinných zbytků v běžných černých popelnicích na směsný odpad 38 procent, loni 27 procent. Ochota lidí v hlavním městě třídit bioodpad tak stoupá. "Dosud jsme rozdali více než 42.000 speciálních popelnic na bioodpad, což znamená i větší množství rostlinných zbytků ve hnědých nádobách. Úměrně tomu je naopak méně této tříditelné složky ve směsném komunálním odpadu. Šetříme tím životní prostředí i peněženky občanů," uvedla náměstkyně primátora pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková. Pražské služby připomněly, že do hnědých popelnic nepatří živočišný bioodpad a výrobky z biodegradabilních a kompostovatelných materiálů, jelikož je kompostárny nemohou zpracovávat. Nežádoucí jsou také například pečivo, vejce, kosti, mléčné výrobky a maso. Do bioodpadu patří jen rostlinné zbytky jako listí, tráva, plevel, větvičky, rostliny, zbytky ovoce, zeleniny a podobně. "V neposlední řadě pak ani výrobky z biodegradabilních neboli biologicky rozložitelných či kompostovatelných materiálů. S těmito nežádoucími příměsmi, které znehodnotí obsah nádoby, si kompostárny zkrátka neporadí," upozornil mluvčí Pražských služeb Alexandr Komarnický. Svoz bioodpadu si mohou obyvatelé Prahy zatím nastavit, na výběr mají ze dvou variant. První je sezónní, který letos začal 25. března a skončí zhruba začátkem prosince. Vhodný je podle podniku Pražské služby například pro majitele zahrádek a momentálně ho využívá zhruba 60 procent držitelů hnědých popelnic. Druhou možností je celoroční svoz. Ten je určený hlavně domácnostem na sídlištích a v bytové zástavbě, kteří produkují bioodpad celoročně. Pravidelně je také možné odkládat bioodpad do velkoobjemových kontejnerů, které jsou určené pro bioodpad, který se do menších nádob nevejde. V roce 2020 se v Praze vytřídilo 4995 tun bioodpadu, následující rok 6425 tun, v roce 2022 popeláři svezli 12.846 tun, loni 15.265 tun a letos do konce srpna 10.829 tun. V porovnání s předchozím rokem se také zvýšil počet hnědých popelnic z 38.009 na 42.849 kusů. Obecné informace k bioodpadu mohou lidé najít na webových stránkách bioodpad.praha.eu. O popelnici na bioodpad si mohou zdarma zažádat skrze formulář.

