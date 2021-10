Lesy ČR chystají na 16. října Den za obnovu lesa, lidé budou sázet stromky

Hradec Králové 7. října (ČTK) - Státní podnik Lesy České republiky (LČR) připravuje na sobotu 16. října akci Den za obnovu lesa, při které mohou lidé pomoci s obnovou lesů zničených kůrovcem. Současně by se měli seznámit s prací lesníků a s budoucí podobou českých lesů po kůrovcové kalamitě. Akce bude na 13 místech po celé ČR, kromě Prahy v každém kraji. ČTK to dnes řekla mluvčí LČR Eva Jouklová. Lesům ČR patří téměř polovina lesů v zemi.

Den za obnovu lesa navazuje na první ročník akce, který se konal v říjnu 2019 a přišlo na něj 31.000 lidí. Na loňský říjen plánovaný druhý ročník Dne za obnovu lesa se nekonal kvůli epidemii koronaviru. Již letos na jaře a v létě Lesy ČR pořádaly takzvané malé Dny za obnovu lesa, kterých bylo po celé ČR kolem 200.

Lidé budou kromě sázení stromků pomáhat i s úklidem klestu či se stavěním oplocení kolem nových výsadeb. Lesníci připravili i doprovodný program pro rodiny. Lidem ukážou lesní techniku, práci s koňmi či měření a odkorňování dříví. U obce Nový Žďár na Chebsku se lidé seznámí s výrobou dřevěného uhlí v milíři. Podrobnosti lze nalézt na webu akce.

Nové lesy po kalamitě by měly být podle Lesů ČR odolnější a druhově pestřejší s vyšším zastoupením listnatých dřevin. Tempo zalesňování po kůrovci podnik výrazně zvyšuje. "Do roku 2018 činila (za rok) běžná plocha zalesnění u Lesů ČR 10.000 hektarů, letos je v plánu 22.000 hektarů. Používali jsme ročně 50 až 55 milionů sazenic, letos to bude 90 až 100 milionů," řekl v září ČTK generální ředitel podniku Josef Vojáček. Zhruba 67 procent nových výsadeb připadá na listnáče, zbytek na jehličnaté dřeviny.

Kůrovcová kalamita, která je největší v historii Česka, nyní na většině území odeznívá. K útlumu kalamity vedle intenzivních těžeb napadeného dřeva a dalších obranných opatření přispělo i letošní velmi chladné a deštivé jaro, které zpozdilo jarní rojení kůrovce zhruba o jeden měsíc. Nejhorší je nyní situace s kůrovcem v severních Čechách, především je zasaženo Českolipsko, Rumbursko a Děčínsko.

