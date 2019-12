Léčebný ústav v Žamberku začala vytápět bioplynová stanice

Žamberk (Orlickoústecko) 10. října (ČTK) - Odborný léčebný ústav Albertinum Žamberk začala vytápět bioplynová stanice místní soukromé společnosti. Firma nechala s pomocí evropské dotace vybudovat do ústavu za 12 milionů korun teplovod o délce více než 1,5 kilometru. Albertinu se díky tomu sníží účet za vytápění o 200.000 korun ročně.

"Máme s firmou smlouvu, že dodávky jejich tepla budou vždy o 20 procent levnější, než by byla cena při vytápění plynem," řekl ČTK krajský radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr (ODS).

Soukromá firma provozuje bioplynovou stanici již delší dobu, teplo dosud využívala jen pro své potřeby. Jeho přebytky nyní vytápějí i léčebný ústav, což je výhodné pro obě strany. Návratnost investice do teplovodu se pohybuje kolem osmi let. V budoucnu by mohlo teplo z bioplynu využívat i město Žamberk pro některé své objekty.

"Vedle posilování energetické bezpečnosti a ekonomických efektů pro Albertinum vidím ve výstavbě teplovodu také zajímavou symboliku mezi využitím ekologicky čisté energie a posláním našeho odborného ústavu při léčbě plicních onemocnění," dodal Valtr.

