Lanškroun zavádí třídění bioodpadu v bytových domech, lidé na to dostanou nádoby

Lanškroun (Orlickoústecko) 15. května (ČTK) - Lidé v Lanškrouně na Orlickoústecku, kteří bydlí v bytových domech, budou mít možnost třídit bioodpad. Město jim v červnu dá nádoby, do kterých mohou vyhazovat odpadky rostlinného původu. Podle loňské analýzy by až dvě třetiny obsahu popelnic nemusely skončit na skládce, uvedla radnice v tiskové zprávě.

"Tento krok je důležitou součástí moderního a udržitelného odpadového hospodářství, které pomáhá snižovat množství směsného odpadu a efektivněji využívat cenné suroviny," řekl místostarosta Miloš Smola (3PK). Na pořízení nádob město dalo 1,4 milionu korun, dodal.



Město s pomocí odborné firmy loni zkoumalo, co všechno lidé vyhazují do černých popelnic. Zjistilo, že polovinu až dvě třetiny odpadu by bylo možné vytřídit, aby nemusel končit na skládce. Až 40 procent tvoří bioodpad, který lze snadno ještě využít, například kompostováním.



Nádoby s podrobným návodem o třídění bude radnice předávat lidem od 19. do 21. června. Rozmístí hnědé nádoby v ulicích, aby je měli lidé od domu pokud možno co nejblíž. Bioodpad budou technické služby svážet jednou týdně.



Města obecně se musí snažit objem komunálního odpadu snižovat, od roku 2030 se mění evropská legislativa a nebude možné vyvážet na skládky neupravený komunální odpad.



