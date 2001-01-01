Zprávy z tisku
Lanškroun zahájil třídění bioodpadu na sídlištích,gastroodpad zatím třídit nelze
Lanškroun (Orlickoústecko) 3. října (ČTK) - Lidé ze sídlišť v Lanškrouně na Orlickoústecku začínají třídit rostlinný odpad z kuchyně. Na bioodpad mají doma od města nádoby, jejich obsah pak vynášejí do hnědých popelnic. Aby si na to většina lidí zvykla, bude podle města obtížné. Gastroodpad, který obsahuje živočišné zbytky, proto zatím město třídit nebude. ČTK to řekl místostarosta řekl Miloš Smola (3PK).
Foto: manfredrichter@Pixabay.com
Do projektu třídění se přihlásilo asi 2000 lidí. Město má asi 9800 obyvatel. Lidé z malých bytových domů a rodinných domů už možnost třídit bioodpad mají delší dobu, na velkých sídlištích to dosud možné nebylo. "Začali jsme kampaní, obcházeli jsme domácnosti a vysvětlovali, co a jak. Opakujeme informace, že tam nepatří živočišný odpad, který dělá neplechu, popelnice víc zapáchají," řekl Smola.
Jak se lidem daří třídit, bude město analyzovat asi po roce provozu, nádoby mají domácnosti na sídlištích od léta. Množství směsného odpadu nejspíš kleslo, ale aby se z třídění stal stálý návyk u každého, trvá dlouho, uvedl Smola. "Je to cesta na dlouhou trať, zaměříme se i na děti, aby věděly, že třídit je normální. Lidé, kteří chtěli třídit, tu možnost mají. Kdo nechce, bude strašně těžké ho přesvědčit," uvedl Smola.
Popelnice mají podle něj lidé v rozumné docházkové vzdálenosti, aby je to neodrazovalo od třídění. Technické služby je vyvážejí jednou týdně, což je podle místostarosty zatím dostatečné. Někdo si ale stěžuje na zápach a očekává, že popelnice bude po vyvezení úplně čisté, dodal Smola.
K třídění gastroodpadu se Lanškroun nechystá. Lidé by třídili rostlinné a živočišné kuchyňské zbytky zvlášť. Zavedli to například ve Svitavách. "Jestli bychom tím lidi demotivovali, chvíli bych počkal, jak lidé přijmou třídění bioodpadu," řekl Smola.
Města se musí snažit objem směsného komunálního odpadu snižovat, protože evropská legislativa určuje hmotnostní limity. Pokud je překročí, samosprávy musí za skládkování platit. Hmotnostní limit se od roku 2021 každoročně snižuje a zároveň stále stoupá cena za uložení odpadu. "My máme výhodu, že máme vlastní skládku, ale od roku 2030 končí skládkování komunálního odpadu, který bude možné recyklovat, využít materiálově nebo energeticky," dodal Smola.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 3. 10. 2025
Poslední změna: 17.10.2025
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 3. 10. 2025
