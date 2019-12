Kroměříž chce nakoupit 2200 kompostérů za 6,5 milionu korun

Kroměříž 21. října (ČTK) - Kroměříž chce nakoupit 2200 domácích kompostérů na bioodpad do rodinných domů ve městě a hlavně v místních částech. Náklady činí 6,5 milionu korun, město bude žádat o evropskou dotaci. Ze svého rozpočtu by radnice dala 975.000 korun. Novinářům to dnes řekl starosta Jaroslav Němec (ANO).

"Nákup kompostérů je pro lidi přínosem. Odpad v kompostérech bude recyklovaný. Myslíme si, že majitelé domů se o kompost budou starat lépe, než když se někde kompost vyrábí na ulici. S tím máme špatné zkušenosti. Městu navíc klesne množství komunálního odpadu," uvedl Němec. Město musí podat žádost o dotaci do konce listopadu.

Pokud uspěje, kompostéry na biologicky rozložitelný odpad by se začaly nakupovat v květnu příštího roku. Radnice je chce rozmístit ve městě tam, kde nejsou takzvané hnědé popelnice na bioodpad. Kompostéry lidé dostanou jako výpůjčku, po pěti letech se stanou jejich majetkem. Počet pořizovaných kompostérů vzešel z průzkumu, který si radnice nechala udělat.

Podle Němce město do budoucna zvažuje i další novinky v nakládání s odpady. Diskutuje se například o zřízení třídírny odpadů, na nákladech na ni by se podílely i okolní obce. "Mají ji v Třebíči, na skládku jde díky ní jen asi 15 procent svezeného komunálního odpadu," uvedl Němec.

Odpadovým hospodářstvím se zabývají i další města a obce v kraji. Například Zlín začal popelnice na bioodpad distribuovat po městě už v roce 2008, má jich přes 6000. Kompost město využívá jako palivo pro teplárnu a k rekultivaci ploch v areálu skládky Suchý důl. Zlín má také svou komunitní kompostárnu, kde je zpracován odpad z parků a městské zeleně.

Nádoby na bioodpad mají k dispozici také obyvatelé Uherského Hradiště či lázeňských Luhačovic. Ve Vsetíně slouží lidem od dubna do října komunitní kompostárna. Kompost využívají Technické služby, zdarma ho mají k dispozici i obyvatelé města.

