Krnov 9. června (ČTK) - Krnovská radnice chce své obyvatele ještě více motivovat k třídění odpadů. Nyní se zaměří na lidí žijící v rodinných a menších bytových domech. Nově budou mít k dispozici nádoby na tříděný odpad přímo u svých nemovitostí. Dosud museli chodit s tříděný odpadem na sběrná místa. Týkat se to bude papíru, plastů a bioodpadu. ČTK to dnes řekla mluvčí města Dita Círová

"Kdo si požádá, dostane do bezplatné zápůjčky nádoby o objemu 240 litrů na plast, papír a bioodpad. Svoz plastu a papíru bude jednou za čtyři týdny, svoz bioodpadu jednou za dva týdny," řekla.

Současně město upraví frekvenci svozu směsného odpadu, která se prodlouží o týden. To znamená, že nebude svážen jednou týdně, ale jednou za 14 dní. Nový systém by měl začít fungovat od října. "Nádoby na tříděný odpad bychom měli obdržet v průběhu července, jejich distribuce do domácností začne v srpnu. S termíny rozvozu nových popelnic budou příjemci včas seznámeni," uvedla Pavla Hájková z oddělení komunálních služeb.

Celý systém je založen na tom, aby lidé s jeho zavedením neměli žádné náklady. Důvodem změny je nová, přísnější legislativa, která zakazuje skládkování neupraveného směsného komunálního odpadu od roku 2030. "A také zavedení povinných třídicích cílů. V roce 2025 je stanoven třídicí cíl na 60 procent, což znamená, že musíme vytřídit 60 procent komunálního odpadu. V současné době přitom třídíme pouze okolo 33 procent," řekla Hájková.

Loňský rozbor obsahu krnovských popelnic ukázal, že téměř 60 procent hmotnosti odpadu tvoří ještě využitelné odpady jako plast, bioodpad, papír a sklo. Další argument, proč více třídit, jsou peníze. Každým rokem se zvyšují poplatky za uložení směsného odpadu na skládku. "Dnes peníze vybrané od občanů v podobě poplatku za odpad tyto náklady pokryjí z necelé poloviny. Zbytek město doplácí z jiných kapitol rozpočtu a tento doplatek stále roste,“ dodala Hájková. I proto se od 1. ledna 2023 zvýšil místní poplatek za odpady z 540 korun na 780 korun.

