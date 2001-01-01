Zprávy z tisku
Krásná Lípa na Děčínsku má komunitní kompostárnu za téměř devět milionů Kč
Krásná Lípa (Děčínsko) 21. listopadu (ČTK) - Krásná Lípa na Děčínsku má novou komunitní kompostárnu za téměř devět milionů korun. Zatím čeká na její kolaudaci, kterou by měla získat do konce roku. Město bude na kompostárnu vozit materiál vzniklý při údržbě veřejné zeleně či listí od občanů. Přírodní hnojivo z odpadu vznikne za šest měsíců. Občané ho budou moci odebírat zdarma. ČTK o tom dnes informoval krásnolipský starosta Jan Kolář (nez.).
Foto: Joan Ramon Mendo Escoda@Dreamstime.com
Roční kapacita kompostárny bude až 140 tun biologicky rozložitelného odpadu. Město už bioodpad zpracovává několik let. Obyvatelé například dostávají velkoobjemové pytle na shrabané listí, technické služby jim zajišťují štěpkování. "Pouze je vždy žádáme, aby dřevo srovnali někam před plot," podotkl starosta.
Město mělo i menší kompostárnu. Kompost na ní vznikal zhruba rok. Od nové technologie si starosta slibuje, že kompost bude k odběru zhruba po půl roce od uložení bioodpadu. Kolář řekl, že nová kompostárna předchází vzniku odpadu, bioologické zbytky vrací zpátky do oběhu. Na vznik kompostárny městu přispěl několika miliony korun Ústecký kraj.
Lidé v Krásné Lípě platí za odpad 1100 korun ročně. Důchodci, studenti a děti mají slevu. V průměru tak lidé ve zhruba tříapůltisícovém městě platí 900 korun ročně. Zvýšení poplatku radnice podle starosty neplánuje, protože je na maximální sazbě.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 21. 11. 2025
Poslední změna: 24.11.2025
Počet shlédnutí: 0
