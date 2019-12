Krajská města podporují občany v třídění bioodpadu a kompostování

Praha 23. března (ČTK) - Krajská města jako Pardubice, Jihlava, Hradec Králové a některé části Prahy svými projekty podporují občany v třídění biologicky rozložitelného odpadu a v kompostování. Někteří lidé ale stále nevědí, co do bioodpadu patří. Vyplývá to ze zjištění ČTK. Od začátku dubna budou mít obce povinnost zajišťovat svoz rostlinné biomasy celoročně. Města jako Hradec Králové, Ostrava nebo Rožnov pod Radhoštěm pro zájem lidí už celoroční svoz zavedla dříve.

Nové opatření by mohlo přispět k naplnění kapacit kompostáren, kterých v posledních letech vzniklo 529, ale jejich kapacity se využívají jen z 53 procent, uvedla již dříve Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH). Dosud se odpad z hnědých popelnic sváží od začátku dubna do konce října.

Města nyní podporují například vybavení domácností kompostéry. "Na základě výsledků ankety Domácí kompostéry zdarma, která byla v září 2016, jsme zrealizovali projekt Městská část Praha 3 kompostuje," řekla ČTK vedoucí oddělení správy zeleně a komunikací MČ Praha 3 Nikola Rusová. V rámci projektu bylo pořízeno 400 domácích kompostérů. Karlovy Vary jich v loňském a letošním roce nakoupily 650.

Praha 12 nejprve zkušebně umístila kompostéry na okraje lesů a parků k dispozici občanům a pro odkládání plevele z veřejných ploch. Následně byly doplněny o kompostéry na panelových sídlištích. "Do kompostování jsme pilotně zapojili také osm školek, které dostaly kompostér z recyklovatelného plastu na bioodpad z kuchyně i ten, který děti přinesou z domova. Následně se přidaly další školky," řekla místostarostka Prahy 12 Eva Tylová.

Komunitní, domácí nebo zahradní kompostéry poskytují k zapůjčení nebo k pronájmu také Praha 6, 7 a 10, dále třeba Plzeň, Zlín, Pardubice, Brno a Ústí nad Labem. "V Ostravě není pořízení kompostérů finančně podporováno. Mezi majiteli rodinných domů totiž o ně není takový zájem, jelikož městská kompostárna vyrábí z bioodpadu vysoce kvalitní kompost a zeminový substrát," řekl odpadový hospodář města Ostrava Jiří Štěpánek.

"V rámci projektu odděleného sběru bioodpadu je odměňován výroční účastník, který vyhrává věcné ceny a určité množství certifikovaného kompostu podle pořadí. Například dvoutisící účastník obdržel dvě tuny kompostu, třítisící účastník tři tuny kompostu. Každý účastník má možnost vyzvednout si za daný rok padesát kilogramů kompostu," sdělil ČTK Roman Slach z Magistrátu města Pardubic. V Jihlavě v rámci Programu zodpovědného nakládání s bioodpady získávají občané úlevu na poplatku za svoz odpadu.

Na některých místech se v kontejnerech na bioodpad a kompostérech objevují věci, které tam nepatří. "Někteří občané třídění nerespektují, což se projevuje zakládáním černých skládek vedle hnědých nádob či mimo město, nebo odkládání bioodpadu do nádob na směsný odpad," řekl František Sýkora z Odboru životního prostředí Plzně. "I přes masivní informační kampaň se v bioodpadu objevuje, co tam nepatří. Odpad končí na skládce komunálního odpadu, protože je nepoužitelný. Samotné občany trápí vzhled," dodala poslankyně a radní města Ústí nad Labem Eva Fialová.

Města organizují přednášky a vzdělávací kampaně. Praha 6 v rámci semináře Třídím BIOmateriál informovala o odpadovém hospodářství a systému třídění bioodpadu. Olomouc loni vydala brožuru o předcházení, třídění a využívání odpadů. "Občané se o třídění zajímají aktivně a obrací se na nás s požadavky na rozšiřování možnosti třídění. V posledních letech jsou to nové projekty na třídění kovových obalů a použitých olejů do samostatných nádob," doplnila Jana Matzenauerová z magistrátu města Olomouc.

