Kraj Vysočina se ptá lidí, jestli ještě stojí o dotace na kotle

Jihlava 29. listopadu (ČTK) - Kraj Vysočina se v internetovém průzkumu ptá obyvatel, zda a jaký mají ještě zájem o dotace na výměnu starých kotlů v domácnostech. Kraj uvedl, že podle ministerstva životního prostředí by bylo možné v regionu vyměnit ještě skoro 2400 starých kotlů na pevná paliva za nové zdroje tepla. V dalším dotačním kole by se už ale podpora neměla týkat žádného zařízení spalujícího uhlí, což může mít zásadní vliv na zájem žadatelů. V dnešní tiskové zprávě to uvedl náměstek hejtmana Pavel Pacal (Starostové pro Vysočinu).

Další dotační kolo by podle údajů kraje mohlo být otevřeno ve druhé polovině příštího roku, kraje by se měly o peníze ucházet do konce února. Podle informací, které kraj dostal, už ale nebude možné dotovat ani kombinované kotle spalující uhlí a biomasu.

"Zájemců o tento způsob vytápění jsme v minulosti podpořili zhruba 20 procent z celkového počtu všech žádostí, což je relativně vysoký počet," uvedl náměstek. Dodal, že kraj chtěl, aby možnost čerpání příspěvku na kombinované kotle spalující uhlí a biomasu zůstala, ale ministerští úředníci připomínku neakceptovali.

V novém dotačním kole tak podle kraje bude možné podpořit jen nákup kondenzačního plynového kotle, kotle na biomasu s ručním i automatickým přikládáním a tepelného čerpadla. Na jeden kotel by mohli lidé dostat příspěvek od 95.000 do 120.000 Kč, podle druhu kotle. Podrobnosti jsou na webu .

Od ledna 2016, kdy bylo na Vysočině zahájeno první kolo dělení dotací na výměnu kotlů v domácnostech, podpořil Kraj Vysočina více než 4600 žadatelů. V součtu dělil 488 milionů Kč. Zatímco v prvním kole byly dotace vyčerpané během devíti dnů, ve druhé výzvě zahájené loni v říjnu se dostalo i na žádosti doručené za deset měsíců. I v tomto kole už byly všechny peníze rozděleny.

V internetovém průzkumu se kraj lidí ptá, jestli mají zájem o dotaci na výměnu kotle i za nově nastavených podmínek. Zároveň uvádí, že informace bude zpřesňovat podle nastavení podmínek ze strany ministerstva.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 29.11.2018

Tweet

Datum uveřejnění: 29. listopadu 2018

Poslední změna: 2. dubna 2019

Počet shlédnutí: 25