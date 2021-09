Kraj Vysočina nabídne dalších 28 mil. Kč na výměnu kotlů, žádat lze od 1. října

Jihlava 31. srpna (ČTK) - Kraj Vysočina ještě letos domácnostem nabídne na výměnu starých kotlů za nové ekologičtější dalších 28,6 milionu korun. Pravidla dodatečné výzvy pro žadatele dnes schválila krajská rada. Lidé mohou žádosti o dotaci podávat od 1. října, tentokrát pouze elektronicky. Novinářům to řekla náměstkyně hejtmana Hana Hajnová (Piráti). Peníze by podle předpokladu kraje měly vystačit na výměnu nejméně 260 kotlů.

"Jedná se vlastně o dodatkovou výzvu třetího kola kotlíkových dotací v Kraji Vysočina," uvedla náměstkyně. Peníze na další kotle podle ní poskytlo ministerstvo životního prostředí z peněz, které zůstaly z předchozích dotačních výzev v krajích.

Domácnosti na Vysočině mohou požádat o dotaci, pokud chtějí vyměnit starý kotel na tuhá paliva za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu s ručním nebo automatickým přikládáním nebo za plynový kondenzační kotel. Výše podpory na jeden projekt bude od 95.000 po 120.000 korun, podle druhu kotle.

Žádosti začne kraj přijímat 1. října ve 14:00. Podmínky dodatečné výzvy se v zásadních bodech neliší od podmínek v posledním dotačním kole. "Jedinou zásadní změnou, která teď přichází, je to, žadatelé budou podávat svoje žádosti pouze elektronicky," uvedla Hajnová. K důvodům uvedla, že peněz na dělení není mnoho a dá se předpokládat, že budou vybrané během desítek minut. Podle náměstkyně se také těžko odhaduje to, jak by fyzické podání žádosti mohla v říjnu ovlivnit opatření proti epidemii.

Žádosti o dotaci na nový kotel bude kraj přijímat do konce letoška nebo do vyčerpání dotačních peněz. Postup elektronického podání žádosti najdou zájemci na webu kraje.

Dotační program na výměnu starých kotlů v domácnostech za nové ekologičtější zdroje vytápění vyhlásilo ministerstvo životního prostředí s cílem zlepšit čistotu ovzduší v Česku. Obyvatelé Vysočiny mohli o dotaci poprvé požádat v lednu 2016. Zatím bylo rozděleno přes 840 milionů korun mezi 8182 žadatelů.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 31. 8. 2021

