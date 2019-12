Kraj dostane slíbenou půl miliardu na výměnu kotlů

Ostrava 13. listopadu (ČTK) - Státní fond životního prostředí pošle do Moravskoslezského kraje dalších 500 milionů korun na výměnu neekologických kotlů. Novinářům to dnes sdělila mluvčí kraje Nikola Birklenová. Ve třetím kole výzvy měl kraj pro zájemce letos v květnu připraveno půl miliardy korun. Nachystané peníze ale lidé vyčerpali za 54 vteřin a ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) tehdy přislíbil, že kraj by mohl dostat další peníze.

Přestože lidé peníze připravené v květnu vyčerpali za necelou minutu, kraj žádosti přijímal nadále, a to až do celkového počtu 10.000 žadatelů. Trvalo to zhruba deset dní. Kraj chtěl totiž mít v případě navýšení finančních prostředků k dispozici zásobník žádostí. Díky zvýšení původní částky na dvojnásobek by tak peníze na nový kotel mohlo získat až 8000 žadatelů. "Jsem rád, že ministerstvo svému slibu dostálo. Krajům na výměny kotlů vyčlenilo ministerstvo životního prostředí miliardu a půl, celá třetina poputuje do našeho regionu," uvedl hejtman Ivo Vondrák (ANO).

V předchozích dvou kolech si o příspěvek na výměnu kotle řeklo 14.500 majitelů rodinných domů, dotaci krajský úřad schválil 13.500 z nich.

"Přerozdělili jsme miliardu a půl, ve třetím kole to je nyní další celá miliarda. Celkem tak bude v Moravskoslezském kraji vyměněno 22.000 kotlů," uvedla náměstkyně hejtman Jarmila Uvírová (ANO).

Náklady na uspokojení všech 10.000 žadatelů ve třetí výzvě by byly zhruba 1,3 miliardy korun. Kraj s prostředky, které má, vyhoví asi 8000, ale podle Vondráka není vyloučeno, že by se i tento počet mohl zvýšit. "Předpokládá se totiž, že ne úplně všechny kraje finance na nové kotle plně vyčerpají. V polovině roku 2021 by k nám do regionu mohly doputovat tyto nevyužité prostředky. Rozhodně si o ně řekneme," uvedl Vondrák.

Na plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu, které splňují nejvyšší emisní třídu, mohou lidé získat až 127.500 korun. Od září roku 2022 bude používání kotlů první a druhé emisní třídy zakázáno. Lidem, kteří by je nadále používali, hrozí pokuta.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 13.11.2019

