Kotlíkové dotace jsou v polovině, nové kotle má 22.000 domácností

Praha 18. října (ČTK) - O dotaci na výměnu kotle za novější a ekologičtější úspěšně požádalo více než 29.000 domácností, skutečně vyměněné zařízení je v 22.000 z nich. Dalších 11.500 žádostí přišlo na krajské úřady při druhé vlně dotací, která začala letos v říjnu. Uvedlo to ministerstvo životního prostředí v dnešní tiskové zprávě. Ministerstvo chce, aby dotace do pěti let podpořily výměnu 100.000 kotlů.

Podle mluvčí ministerstva Petry Roubíčkové do domácností zamířilo již více než 2,5 miliardy korun. Zaplatily výměnu 22.087 kotlů. Dalších více než 7000 žádostí z první vlny za zhruba 800 milionů korun je schválených.

Nové žádosti o výměnu kotlů shromažďují nyní krajské úřady. Druhá vlna dotací začala letos na podzim, čtyři kraje již žádosti přijímají, ostatní s tím začnou v následujících týdnech. V druhé vlně je na výměny kotlů určeno 3,4 miliardy korun, zatím čtyři kraje evidují 11.500 žádostí. Ministr Richard Brabec doufá, že se v druhé vlně podaří vyměnit 35.000 kotlů.

V plánu je ještě třetí vlna dotací, při níž chce ministerstvo rozdělit další zhruba tři miliardy korun. Celkem tak z Evropské unie půjde na výměnu kotlů v českých domácnostech devět miliard korun. "Jen po první vlně bude podle odhadů odborníků naše ovzduší výrazně čistší o 1600 tun zdraví škodlivých tuhých znečišťujících látek, více než 0,7 tun rakovinotvorného benzo[a]pyrenu a i o emise skleníkových plynů - u CO2 to bude o více než 168.750 tun," uvedl Brabec.

Domácnosti mohou získat z dotace až 80 procent peněz potřebných na výměnu kotle. Výše příspěvku se liší podle zvoleného typu nového zařízení, u kotle na biomasu je to až 127.500 korun. Podpora směřuje zejména do oblastí s nejhorším ovzduším, což je Moravskoslezský a Středočeský kraj. V současné druhé vlně se v Moravskoslezském kraji rozdělí více než 891 milionů korun, ve Středočeském přes 517 milionů.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 20.10.2017

Datum uveřejnění: 18. října 2017

Poslední změna: 20. října 2017

