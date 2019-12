Kotlíkové dotace a boj proti suchu – hlavní priority ministra Brabce pro spolupráci s Jihomoravským krajem

Ministr životního prostředí Richard Brabec při návštěvě Jihomoravského kraje diskutoval s hejtmanem Bohumilem Šimkem a starosty obcí o zlepšování kvality ovzduší a 2. vlně kotlíkových dotací, kterou MŽP spustí za týden pro kraje. Dalším tématem byla klimatická změna a její dopady, které se projevují zejména extrémními výkyvy počasí – vlnami veder střídanými prudkými přívalovými dešti nebo vichřicemi. Těmto dopadům v posledních letech čelí celá Česká republika i Evropa, podle Evropské agentury pro životní prostředí způsobily extrémní projevy počasí od roku 1980 v Evropě škody za 10 bilionů korun. Ministr Brabec v souvislosti s projevy klimatické změny diskutoval se zástupci kraje i obcí o suchu a zadržování vody v krajině i o konkrétních možných projektech v Jihomoravském kraji, jehož občany suchá letní období posledních let zasáhla velmi citelně.

Změna klimatu a sucho – chytré hospodaření s vodou

„Jednou z mých hlavních priorit je boj se suchem a probíhající změnou klimatu. Toto předchozí vlády příliš neřešily. Všichni věděli, že klimatická změna přijde. Mysleli si, že chystané kroky budou zapotřebí za 10 nebo 20 let a ještě bude hodně času se připravit, ale ono už se to bohužel děje. O to větší rychlost musela naše vláda po svém nástupu v r. 2014 zařadit a aktivně připravit řadu opatření proti extrémním projevům počasí a jejich dopadům. Mezi ty patří právě i nedostatek vody, kterým jsou ohroženi občané. Jihomoravský kraj je zrovna mezi těmi oblastmi, které v uplynulých letech sucho zasáhlo velmi citelně. Jsem tedy rád, že je tento problém tématem číslo jedna i pro vedení kraje,“ uvádí ministr životního prostředí ke své návštěvě Jihomoravského kraje.

