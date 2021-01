Korporace se probudily, ESG v roce 2021 poženou vzhůru

Není pochyb o tom, že rok 2020 byl rokem, v němž ESG investování dospělo a stalo se součástí aktuálního investičního mainstreamu. Čísla ostatně hovoří za vše. Například objem kapitálu, který se letos protočil v ESG dluhopisech, dosáhl dle posledních dat společnosti Refinitiv rekordních 489 miliard dolarů! Analýza Fidelity International zase odhalila, že v letošních prvních 3 kvartálech vykazovaly akcie s vyšším ESG ratingem ve všech měsících mimo duben vyšší výnosy než akcie, které se solidním ESG ratingem příliš chlubit nemohly.

A po hromadě řečí z minulých let se letos do tohoto trendu začaly poprvé výrazněji dostávat mimo investory i velké korporace. Ty dnes stále častěji zavádějí principy ESG do svých procesů a začínají se jimi řídit v tom, jak fungují, jaká pravidla nastavují vůči svým zaměstnancům, v jakém byznysu jsou/nejsou ochotny se angažovat a s jakými partnery jsou/nejsou ochotny spolupracovat.

