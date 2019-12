KompostFEST 2017 a vyhlášení soutěže Miss kompost

Již 2. ročník KompostFESTU s vyhlášením 12. ročníku soutěže o nejlepší kompost roku Miss kompost proběhl 4. 11. 2017, tentokrát v multikulturním centru studium Alta v pražských Holešovicích.

Událost KompostFEST se snaží ukázat, že třídění organických zbytků a jejich kompostování je stejně důležité jako třídění papíru a plastu. Cílem soutěže Miss kompost je vzbudit zájem o kompostování u široké veřejnosti a vytvořit prostor pro sdílení zkušeností a nápadů při výrobě vlastních kompostérů. Tyto splňují nejrůznější požadavky a kritéria a ukazují, že kompostovat se dá i ve městě. Každým rokem se tak rozšiřuje největší internetová galerie kompostérů sloužící pro inspiraci těm, kteří chtějí s kompostováním začít, anebo těm, kteří svůj kompostér chtějí vyměnit za vhodnější variantu.

Letos se soutěžilo ve třech kategoriích:

Kompost roku: 1., 2. a 3. místo

Miss kompost škol: 1. místo

Miss kompost Facebook: 1. místo

Soutěž probíhala pod záštitou ministra ŽP Mgr. Richarda Brabce a radní pro ŽP HMP RNDr. Jany Plamínkové. Do soutěže se přihlásilo 45 kompostů, na které se můžete podívat v galerii.

V odborné porotě letos usedlo 5 lidí, byli to: 1. Ing. Petr Plíva CSc. z Výzkumného ústavu zemědělské techniky, Ing. Jana Půlpánová z Envirostylu, Ing. Soňa Valčíková z Kokozy, Ing. Petr Potocký z kompostárny EKO Broumovsko a doc. Ing. Aleš Hanč Ph.D. z ČZU.

Výherci 12. ročníku Miss kompost:

Kompost roku:

1. místo: Jindřich Hrbáč, Hradec nad Moravicí, kompost č. 2

2. místo: Jakub Podlaha, organizace Bez obalu, kompost č. 31

3. místo: Kateřina Jelínková, Praha 6, kompost č. 7

Miss kompost škol:

MŠ Náchod, Michaela Trejtnarová, kompost č. 6

Miss kompost Facebook:

Jan Anděl, Praha 3, kompost č. 41

Speciální cena MHMP:

Kateřina Jelínková, Praha 6, kompost č. 7

Favority letošního ročníku se staly kompostéry proplétané z dostupných prutů či větví nebo takové, které jsou uzpůsobené dětem. Například Jan Anděl vytvořil nízký kompostér, aby ho mohla používat i jeho malá dcerka. S nahlížením do kompostu pracovala vítězná škola MŠ Náchod, která si nechala vybudovat kompostér s oknem a okenicí, aby mohly děti nahlédnout, co se děje přímo v kompostu.

Výsledky soutěže byly vyhlašovány v rámci KompostFESTu. Během odpoledne plného aktivit pro děti i pro dospělé jsme komunikovali toto téma v širších souvislostech. Zaměřovali jsme se především na degradaci půdy a problematiku sucha, které úzce souvisí s nedostatkem organické hmoty v půdě - tedy například kompostem. Na akci děti mohly pozorovat svět pod mikroskopem, zhlédnout přímý přenos z kompostu do tzv. Žížalí TV, modelovat z keramické hlíny nebo si vytvořit svoji vlastní připínací placku. Starší účastníci se mohli zúčastnit diskuze od CooLAND, Zero waste workshopu Magdaleny Hronové nebo shlédnout dokumentární filmy Klimatická chyba či Odvodňování pevnin od Štefana Vaľa. KompostFEST pořádala nezisková organizace Ekodomov, společně s partnery, bez nichž by tento festival o půdě a kompostování nemohl vzniknout. Hlavním mediálním partnerem se již tradičně stal časopis Zahrádkář. Hlavní ceny pro soutěžící daroval český výrobce zahradní techniky VARI a finská firma Fiskars. Velkým partnerem soutěže byly také Pražské služby a.s., které aktivity Ekodomova dlouhodobě podporují. Dalšími partnery KompostFESTU byli: firma Plastia, Zahradnictví Chládek, Magistrát hlavního města Prahy, Městská část Praha 7 a firma ECO krabičky, která zajistila kompostovatelné nádobí na občerstvení. Kompost do tomboly a jako dekoraci darovala kompostárna JENA.

Zdroj: Tisková zpráva Kompostuj.cz 13.11.2017

