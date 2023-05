Kompostárny opět zvou do svých provozů a rozdají kompost zdarma. Letošní ročník akce Nakopej si pytel! se koná v sedmi krajích

Již třetí ročník akce Nakopej si pytel!, která se letos koná v týdnu od 7. do 13. května, pořádá v rámci Mezinárodního týdne kompostování České sdružení pro biomasu CZ Biom. Ta již třetím rokem láká širokou veřejnost do kompostáren po republice s cílem upozornit na důležitou roli kompostáren při zpracování bioodpadů a jejich opětovné využití jako hnojiva na půdu. Letos je do akce zapojeno sedm kompostáren v sedmi krajích po republice, které ve vyhrazené dny rozdají několik tun kompostu. Každý si tak může přijet nakopat kompost do vlastního pytle nebo jiné nádoby a odvézt na svou zahrádku nebo do truhlíku. Na akci zvou také Magazín pro krásu a zdravý životní styl (activebeauty.cz) a již tradičně také organizace Recyklohraní, která se zabývá environmentální výchovou v mateřských, základních a středních školách v České republice s cílem prohloubit znalost žáků a studentů v oblasti předcházení vzniku, třídění a recyklace odpadů.

První kompostárnou, která letos nabídla kompost v rámci akce Nakopej si pytel! byla kompostárna v Pelhřimově. Ta se do akce zapojila po třetí a v tomto roce se rozhodla vyjít více vstříc svým zákazníkům, kteří vyráží na své zahrádky již v dubnu a přizpůsobila tomu tedy i termín konání akce, kterou uspořádala v sobotu 22. dubna.

„Do Pelhřimova v prvním roce přijelo 77 lidí, od té doby vešla do povědomí ještě více a letos přijelo 168 obyvatel a rozdali jsme 10 tun kompostu. O akci se zajímala i místní média, a dokonce si také nakopali kompost. Lidé se navíc naučili přivézt si vlastní pytel nebo jinou nádobu. Přestože je kompost zdarma jen při této akci, poplatek za něj není vůbec vysoký. Tuna kompostu stojí pět set korun. Lidé si mohou přijet ve všední dny od šesti do čtrnácti hodin, kdy jim kompost můžeme pomoci i naložit. Na kompostárně máme otevřeno i v sobotu od osmi do jedenácti, to ale nakládku nezajišťujeme,“ popisuje oblibu akce na kompostárně v Pelhřimově Zdeňka Lišková, vedoucí odpadového hospodářství Technických služeb města Pelhřimov.

Výzva Nakopej si pytel! již od prvního ročníku sklízí velký ohlas. Například na kompostárně ve Zdibech občany první rok o akci informoval také místní obecní úřad. „Rozdali jsme zhruba 3 tuny kompostu do pytlů a nádob. Řada návštěvníků nás díky této akci objevila. Zajímali se, zda k nám mohou přijet nakoupit kompost nebo třeba štěpku i mimo tuto akci. Někteří se proto vrátili s dalšími nádobami nebo vozíkem, aby si další materiál dokoupili. Musím přiznat, že tak velký zájem jsem nečekal,” spokojeně zhodnotil celou akci vedoucí Kompostárny Zdiby Filip Moravec, která letos opět zve i do svého provozu.

Foto z prvního ročníku Nakopej si pytel! na kompostárně ve Zdibech (Archiv CZ Biom)

Na video, jak probíhal první ročník akce Nakopej si pytel! na kompostárně ve Zdibech se můžete podívat ZDE.

„Nejvzdálenější zájemce o kompost ujel 70 km ze Vsetína a nejstarší účastník měl 84 let a přijel traktorem“, popisoval zájem o akci pan Maňásek z kompostárny BIOKOMP v Buchlovicích ve Zlínském kraji, která letos nabídne kompost zdarma také již po třetí.

Zapojené kompostárny otevřou i letos své brány zájemcům o kompost z řad soukromých osob a ty budou mít možnost si nakopat pytel kompostu pro vlastní potřebu na zahradu a do truhlíků.

Mezinárodní týden kompostování vznikl před 25 lety v USA a od té doby se slaví napříč kontinenty. Jeho oficiální překlad je mezinárodní týden povědomí o kompostu (International Compost Awareness Week) a jde tedy především o šíření osvěty o důležitosti kompostu jako organického hnojiva pro půdu.

Kompost má celou řadu pozitivních účinků na půdní vlastnosti:

Navrací organickou hmotu do půdy.

Zlepšuje fyzikální i chemické vlastnosti půdy.

Snižuje zhutnění/utužení půdy.

Zvyšuje retenci vody v krajině.

Snižuje erozi půdy, jak větrnou, tak vodní.

Zlepšuje prostupnost kořenového systému půdním profilem, což umožňuje lepší přístup rostlin k zásobám vody.

Upravuje pH půdy.

Je bohatý na živiny, což pomáhá velmi výrazně omezit aplikaci průmyslových hnojiv.

Zlepšení stavu půdy má pozitivní následek – zvýšení výnosů a kvality u pěstovaných plodin.

Zapojené kompostárny v letošním ročníku akce Nakopej si pytel!

Kompostárna Pelhřimov (Vysočina)

Kde: Kompostárna Pelhřimov, Myslotínská 2490, 393 01 Pelhřimov

Kdy: v sobotu 22. dubna, od 8:00 do 12.00

Kompostárna – RESTA EKO s.r.o. (Olomoucký kraj)

Kde: Olomouc-Holice, lokalita Nový Dvůr, GPS: 49°33´36,74´´N 17°16´ 31,78´´E

Kdy: středa 10. a čtvrtek 11. května, od 6:30 do 15:00

FM AGRO s.r.o. (Praha – východ)

Kde: Kompostárna Zdiby, Za parkem, Praha Východ, 250 66

Kdy: sobota 13. května, od 8:30 do 16:00

Technické služby Vysoké Mýto (Pardubický kraj)

Kde: Kompostárna na Drábech 49.9391375N, 16.1764481E

Kdy: od středy 10. do pátku 12. května, od 8:00 do 15:00

BIOKOMP s.r.o. (Zlínský kraj)

kde: Hradišťská 908, 687 08 Buchlovice, areál kompostárny

kdy: sobota 13. 5. 2023 od 8:00-12:00

SONO PLUS, s.r.o., (Ústecký kraj)

kde: SONO PLUS, s.r.o., Želechovice 48, 410 02 Lovosice

kdy: pondělí 8. a úterý 9. května, od 8:00 do 14:00

Kompostárna Lomnice nad Lužnicí (Jihočeský kraj)

kde: u čistírny odpadních vod 49.0853197N, 14.7276828E

kdy: úterý 9. května, od 12:00 do 17:00

Zapojené kompostárny rozdávají kompost jen do rozdání zásob. Zájemci, kteří budou chtít více než jeden pytel kompostu si mohou další množství dokoupit.

Zdroj: Tisková zpráva CZ Biom 3. 5. 2023

Tweet

Datum uveřejnění: 3.5.23

Poslední změna: 3.5.2023

Počet shlédnutí: 0