Kompostárnu ve Slivenci využívají zejména místní obyvatelé

Praha 10. září (ČTK) - Do kompostárny ve Slivenci vozí odpad zejména lidé ze spádové oblasti, tedy ze Slivence, Holyně nebo Hlubočep. ČTK to sdělila Petra Fišerová z tiskového servisu Lesů hlavního města Prahy, které zařízení provozují. Služeb zařízení za první dva měsíce provozu využilo 214 lidí, kteří přivezli 25,49 tuny odpadu. Celkem je ve sliveneckém zařízení na využití rostlinného odpadu 43,8 tuny odpadu.

Do kompostárny zatím nemohou vozit odpad firmy. "V současné době dobíhají veřejné zakázky na výběr dodavatelů technického dovybavení provozu, tak, aby mohla kompostárna přijímat a zpracovávat rostlinný odpad i od firem," sdělila ČTK radní pro životní prostředí Jana Plamínková (STAN/Trojkoalice). Potřebná zařízení by kompostárna měla mít do poloviny listopadu a rychloběžný drtič do poloviny prosince.

Magistrát zvažuje stavbu několika dalších zařízení, aby lidé nemuseli cestovat s odpadem přes celou Prahu. Možnými variantami je vybudování kompostárny v Praze 14, kde je i podpora úřadu městské části, nebo využití zařízení Vin Agro v Praze 19.

Jednotlivci mohou každý měsíc přivézt do kompostárny zdarma 250 kilogramů. Odevzdat mohou odpad ze zahrady nebo kuchyňské zbytky rostlinného původu. Výměnou dostanou lístečky, na které si mohou v příštím roce odebrat kompost, a to v poměru jedna ku pěti vůči odevzdanému objemu. Zbývající kompost se využije k hnojení městské zeleně nebo k prodeji.

Vybudování areálu stálo 11,3 milionu korun, dalších 20,6 milionu magistrát lesům přispěl na pořízení techniky. Roční provoz by měl hlavní město vyjít zhruba na pět milionů korun. Areál by podle města mohl časem i vydělávat, záležet bude na zájmu ze strany firem, které za tunu odpadu zaplatí 600 korun. Ročně by se v areálu mělo zpracovat 5000 až 7000 tun biologického odpadu. Firmy, které udržují pražskou zeleň, by měly být v budoucnu největšími zákazníky.

V Praze již sváží bioodpad Pražské služby (PSAS), které lidem a firmám nabízejí speciální hnědé kontejnery. Firma eviduje asi 10.000 zájemců o svoz bioodpadu a ročně ho odveze zhruba 6500 tun. Pražané mohou zahradní odpad odevzdávat i ve sběrných dvorech nebo do velkoobjemových kontejnerů.

Množství odpadu v tunách odevzdané do kompostárny ve Slivenci v prvních osmi týdnech:

Občané Lesy Prahy ÚMČ Praha - Slivenec 3. - 8.7. 0,32 0 0 10. - 15.7. 2,23 12,45 0,14 17. - 22.7. 3,39 0,69 0,2 24. - 29.7. 3,94 0 0 31.7. - 5.8. 3,91 0,89 0 7. - 12.8. 2,7 0 1,57 14. - 19.8. 4,46 0 1,91 21. - 26.8. 4,54 0 0,46 Celkem 25,49 14,03 4,28

Zdroj: Tisková zpráva ČTK (z dat Lesy hlavního města Prahy) 14.9.2017

Tweet

Datum uveřejnění: 10. září 2017

Poslední změna: 14. září 2017

Počet shlédnutí: 992