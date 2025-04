Kompostárna Jarošovice na Českobudějovicku spouští výrobu biometanu

Týn nad Vltavou (Českobudějovicko ) 4. dubna (ČTK) - Kompostárna Jarošovice na Českobudějovicku spouští výrobu biometanu. Rozšiřuje tak svou produkci a stává se první multifunkční stanicí v ČR, která se skládá z kompostárny bioplynové a biometanové stanice. Novinářům to řekl zakladatel projektu a společník Jiří Netík. Měsíční výkon stanice na biometan je zhruba 2000 MWh, což je v přepočtu necelých 200 metrů krychlových plynu.

Foto: Archiv CZ Biom



Kompostárna Jarošovice vznikla před 20 lety. Postupně rozšiřovala svou produkci. "Celý systém se snažíme uzavřít, což znamená přijmout odpad, zpracovat jej, vyrobit energii a hnojivo, které se dá použít na poli, abychom znova obohatili půdu. Vzniklý plyn pak používáme pro distribuci do sítě nebo pro vlastní potřebu," uvedl Netík.



Jarošovice jsou osmou stanicí v republice, která vyrábí biometan. Kromě nich jde například o Rapotín na Šumpersku, Litomyšl na Svitavsku, Mladou Boleslav nebo Horní Suchou na Karvinsku. "Ale multifunkční stanici jako my nikdo jiný v republice nemá. Jsou různé bioplynové stanice nebo stanice na biometan. Ale v našem případě jde o synergii, která je navíc propojená k energetice," řekl Netík. Náklady na vybudování stanice v Jarošovicích činilo 185 milionů korun. Kompostárna na něj získala dvě dotace a zhruba na 85 milionů korun si vzala úvěr. "Předpokládáme návratnost do pěti let," řekl Netík.



Kompostárna v Jarošovicích přijme a zpracuje ročně 60.000 tun odpadu. Pokrývá tak 60 procent produkce celého Jihočeského kraje. Jde například o biologicky rozložitelný odpad, kal z čistíren nebo odpad z kuchyní a jídelen. Od začátku fungování kompostárna zpracovala téměř 420.000 tun odpadu a vytvořila více než 150.000 tun kompostu. "Svážíme materiál ze sedmi stovek jídelen, což je prakticky z celého Jihočeského kraje. A také získáváme zboží od potravinářských firem z různých nepovedených šarží," řekl.



O podporu na zřízení výroby a využití biometanu v ČR se na ministerstvu průmyslu a obchodu do konce letošního ledna přihlásilo 15 projektů. Zájemci dohromady požádali o dotace za 600 milionů Kč. Stát bude v dotování dalších projektů z evropských peněz pokračovat, chce na ně vynaložit až miliardu korun.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 4. 4. 2025

Tweet

Datum uveřejnění: 4.4.25

Poslední změna: 7.4.2025

Počet shlédnutí: 0