Komora vyzývá ERÚ k rychlé úpravě cenových rozhodnutí

Praha 1. prosince (ČTK) - Hospodářská komora vyzývá Energetický regulační úřad (ERÚ), aby upravil svá cenová rozhodnutí pro příští rok. V opačném případě by převzal zodpovědnost za způsobené škody, sdělila dnes komora ČTK. ERÚ v úterý představil takzvané regulované složky elektřiny a plynu pro příští rok. U cen elektřiny pro většinu podporovaných zdrojů nepočítal se schválením výplaty podpory ze strany Evropské komise, neměl je totiž k dispozici.

Předsedkyně ERÚ Alena Vitásková v úterý uvedla, že pokud notifikační rozhodnutí EK nebudou vyžadovat zásah do legislativy, může úřad cenová rozhodnutí se změnami vydat nejpozději do první poloviny ledna. "Pokud to bude bez problému, jsme schopni vydat je do konce roku," dodala.

"Případný odklad vydání změnových cenových rozhodnutí až do poloviny ledna, který avizovala předsedkyně ERÚ Vitásková, je zcela nepřijatelný a vyvolal by zbytečně další nejistoty a případné škody. Je třeba co nejrychleji obnovit elementární jistotu všech zúčastněných subjektů," uvedl dnes prezident komory Vladimír Dlouhý. Vyjádření ERÚ ČTK shání.

Jakkoli je dokončení notifikace podpory elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů významným úspěchem, neznamená podle Dlouhého dokončení všech notifikačních řízení. Komora proto opětovně apeluje na všechny zúčastněné orgány státní správy, aby nepolevovaly v úsilí co nejdříve dokončit všechna doposud neuzavřená notifikační řízení, která se týkají zejména podpory vysoce účinné kombinované výroby elektřiny a tepla.

Dlouhý chápe, že situace ERÚ není jednoduchá, totéž ovšem podle něj platí o příjemcích podpory, kteří v dobré víře investovali a pomáhali tak naplňovat cíle EU, závazky ČR i státní energetickou koncepci. "Pokud ERÚ v rozporu se zákonem nestanoví včas podporu v cenovém rozhodnutí, převezme veškerou odpovědnost za následky a škody tím způsobené," poznamenal Dlouhý.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 1.12.2016

Datum uveřejnění: 1. prosince 2016

Poslední změna: 2. prosince 2016

