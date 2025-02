Komora: Rozvoj OZE v Česku dál táhne jen fotovoltaika, ostatní zdroje zaostávají

Praha 5. února (ČTK) - Rozvoj obnovitelných zdrojů v Česku táhne pouze fotovoltaika, ostatní zdroje stále zaostávají. Přispívají k tomu i kroky státu. Na dnešní tiskové konferenci to uvedli zástupci Komory obnovitelných zdrojů energie (Komory OZE). Stát podle nich do budoucna až příliš spoléhá mimo jiné na plyn, a to právě na úkor obnovitelných zdrojů. Malým pozitivem je postupný rozvoj větrné energetiky, stále však jen velmi pomalý, podotkli.

"Energetická krize v roce 2022 nasměrovala naši pozornost k obnovitelným zdrojům a podpoře jejich rychlejšího rozvoje. S odstupem dvou, tří let se však ukazuje, že se rozjely pouze fotovoltaiky. Větrníky jsou snad na začátku nového startu, ale zbytek obnovitelné energetiky na svou příležitost teprve čeká," řekl předseda Komory OZE Štěpán Chalupa.



Do tuzemské sítě bylo loni připojeno přes 45.000 fotovoltaických elektráren s výkonem 983 megawattů. Celkově je jich nyní v soustavě více než 213.000, což je meziročně o čtvrtinu více a čtyřikrát více než před třemi lety.



Mírně pozitivně hodnotili představitelé komory také rozvoj větrné energetiky. K síti bylo loni připojeno pět větrných turbín v Jívové na Olomoucku a dvě elektrárny na Bruntálsku. Nová elektrárna byla postavena také na Karlovarsku a nejméně dvě elektrárny by se měly stavět i letos. Oproti sousednímu Polsku, Rakousku nebo Německu je to však stále jen zlomek, upozornila komora.



Jako velkou prohru naopak zástupci komory vidí kroky státu při transformaci tuzemského teplárenství. Drtivá většina peněz podle nich směřuje na fosilní plyn a pálení odpadků. Zkritizovali také skutečnost, že dotace jsou určené primárně pro stávající provozovatele tepláren - a ne pro potenciální nové subjekty.



Tento trend se podle nich navíc projevuje i u dalších obnovitelných zdrojů. Za alarmující označila komora situaci v oboru bioplynových a biometanových stanic. Loni totiž vznikla pouze jedna nová biometanová stanice a tři byly rekonstruované. Bioplynová stanice nevznikla žádná.



"Rozvoj oboru se stále nedaří nastartovat. Nepomáhá tomu změna režimu podpory biometanu, tedy ukončení zeleného bonusu a zavedení aukcí, ani nevhodné podmínky modernizace či stále nefunkční podpora malých bioplynek," uvedl Adam Moravec z Českého sdružení pro biomasu (CZ Biom).



Podpora plynu se projevila také v rozvoji tepelných čerpadel, poptávka po nich se podle komory vrátil na úroveň předkrizových let, protože ceny plynu jsou i díky státním dotacím v Evropě nižší. "Navzdory všem snahám vlády s programy Nová zelená úsporám nebo Oprav dům po babičce se nacházíme na chvostu Evropy v počtu nově instalovaných zařízení,“ řekl ředitel Asociace výrobců tepelných čerpadel Jan Potucký.



Do budoucna je podle komory výhled nejistý, a to i pro domácnosti. Chalupa upozornil například na zpoždění v přípravě zákona o urychlení rozvoje obnovitelných zdrojů. Nelíbí se mu také některé další vládní kroky, například snaha o odklad nového systému emisních povolenek nebo nepředvídatelné podmínky dotací.



