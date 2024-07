Komora: Pro urychlení rozvoje OZE je nutné posílit roli obcí a upravit pravidla

Praha 30. července (ČTK) - Posílení role obcí a vytvoření pravidel pro větrné elektrárny v lese a pro využití státních pozemků. To jsou základní body pro zrychlení rozvoje obnovitelných zdrojů v Česku, které navrhují zástupci Komory obnovitelných zdrojů energie (OZE) v chystaném zákonu o urychlení využívání obnovitelných zdrojů. Jeho návrh je nyní v připomínkovém řízení. Novinářům to dnes řekli představitelé komory. Povolování staveb obnovitelných zdrojů podle nich patří k nejkomplikovanějším v Evropě.

Návrh zákona vypracovalo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s ministerstvy životního prostředí a pro místní rozvoj. Navazuje na usnesení vlády z letošního dubna, v němž kabinet schválil postup pro vymezování takzvaných akceleračních zón pro výstavbu obnovitelných zdrojů energie. Půjde o oblasti, v nichž bude možné rychlejší povolování stavby solárních nebo větrných elektráren. Příprava a povolení stavby v nich má trvat do 12 měsíců.



Jedním ze základních předpokladů pro zrychlení rozvoje obnovitelných zdrojů je podle komory obcím umožnit vyšší míru autonomie v celém povolovacím procesu, a to na celém území ČR. "Obce by měly mít možnost překonat překážku plošných zákazů shora a měly by mít jistotu části výnosu od provozovatelů i v případech, kdy se nedohodnou s provozovateli přímo," řekl předseda Komory OZE Štěpán Chalupa. Komora tak navrhla například zavedení povinnosti provozovatele OZE, pokud se tedy s obcí nedohodne jinak, hradit obci pevně stanovenou část tržeb.



Pro rozvoj celého oboru jsou podle něj zapotřebí také konkrétní a jasná pravidla pro stavbu obnovitelných zdrojů, především větrných elektráren, v lese a transparentní přístup pro využití státních lesních pozemků. "Nový zákon o zrychlení OZE je někdy chybně chápán jako zákon o akceleračních oblastech, ale takový výklad je nepřesný a soustředit se jen na pár procent území Česka by zbrzdilo rozvoj energetiky,” dodal Chalupa.



"Tento zákon je poslední z velkých legislativních změn, kterými se poslední roky snažíme intenzivně zjednodušit a zefektivnit povolovací proces, abychom zajistili rychlejší rozvoj obnovitelných zdrojů a naplňování strategických cílů státu. Nyní dále upravujeme výkonové hranice pro veřejný zájem, licenci i stavební povolení,” uvedl vrchní ředitel sekce energetiky na MPO René Neděla.



Podle koordinátora přípravy akceleračních zón na ministerstvu životního prostředí Radima Misiačka se návrh zákona věnuje urychlení výstavby na celém území státu. "Určitě neplatí, že v akceleračních zónách bude výstavba OZE automaticky povolena, zatímco mimo tyto zóny zakázána. Zóny pouze budou indikovat, kde se veřejný zájem výstavby OZE nedostává do zásadních konfliktů s jinými významnými veřejnými zájmy, tedy například ochranou přírody či kulturních památek, bezpečností a obranou státu a podobně,“ dodal Misiaček.



Rozvoj obnovitelných zdrojů v ČR zatím táhnou zejména domácí fotovoltaické elektrárny. Loni bylo v tuzemsku připojeno 82.799 nových solárních elektráren, letos však už tempo nových instalací zpomaluje. Česko zaostává zejména ve výstavbě velkých solárních parků. Pomalý je také rozvoj větrných elektráren, letos jich bylo zprovozněno zatím pět.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 30. 7. 2024

