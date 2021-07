Komora OZE: Česko bude muset kvůli evropským návrhům předělat klimatický plán

Praha 15. července (ČTK) - Česko bude muset kvůli evropským návrhům, které mají země EU nasměrovat ke splnění přísnějších emisních cílů v roce 2030, předělat Národní energeticko-klimatický plán. ČTK to dnes řekl předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa. Uvedl, že podílu 40 procent obnovitelných zdrojů na úrovni EU do roku 2030 by mělo podle metodiky výpočtu Evropské komise Česko přispět 29 až 32 procenty, počítá ale s růstem podílu zelených zdrojů na 22 procent.

Foto: PIRO4D@Pixabay.com



"Přetahování o dva, tři procentní body nemá smysl. Tak jako tak jde prakticky o zdvojnásobení současného stavu, to je možné zajistit pouze jasným pozitivním přístupem státu. Váhání a zpochybňování, jestli jsou obnovitelné zdroje priorita, musí v Česku skončit," řekl Chalupa. Ministerstvo průmyslu a obchodu v materiálu z loňského prosince uvedlo, že podíl obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie roste, v roce 2019 činil 16,24 procenta proti 15,14 procenta v roce 2018.

"Transformace energetiky přináší vedle decentralizace výrobní základny také decentralizaci vlastnickou. Namísto několika málo energetických firem vlastnících pár desítek elektráren zde během dekády vzniknou statisíce zdrojů vlastněných samovýrobci, podnikateli, domácnostmi, obcemi, využívající i energetická společenství. Je oprávněné předpokládat, že role státu by měla být těmto trendům vytvářet podmínky," uvedl Chalupa.

Někteří odborníci upozorňují na paradox, že právě ve středu, kdy Evropská komise klimaticko-energetické plány do roku 2030 představila, schválila česká Sněmovna takovou verzi novely zákona o podporovaných zdrojích energie (POZE), která nepočítá s účastí fotovoltaických elektráren v plánovaných energetických aukcích a výrazně snižuje podporu těchto zdrojů.

"Nejlevnější cesta k nízkouhlíkové energetice, ke které se Česko dobrovolně zavázalo, je prostřednictvím technologicky neutrálního přístupu v rámci samostatných soutěžních aukcí vyhlašovaných vládou pro dané typy obnovitelných zdrojů. Sněmovna odmítla zařazení solární energetiky mezi zdroje, které budou moci soutěžit o podporu, a to v den kdy Evropa oznamuje zvýšení cílů v zelené energetice, která se stane základem moderní ekonomiky," uvedl programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák.

Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) dlouhodobě argumentuje, že schválením novely se ušetří řádově miliardy korun vyplácených ročně na podporu solárních zdrojů. "Konec solárního tunelu z let 2009 a 2010. Levné centrální vytápění pro 3,5 milionu obyvatel. Podpora nových obnovitelných zdrojů a čisté dopravy. Přes odpor části opozice jsme ve Sněmovně udělali velký krok k přechodu k moderní energetice a vypořádali se současně s minulostí," napsal ve středu na twitter. Podle Sedláka ministerstvo moderní energetiku "rozhodně nepodpořilo".

Na podporu solárních elektráren loni v Česku podle dat Operátora trhu s elektřinou (OTE) šlo 29,1 miliardy korun. Celková roční výše poskytnutého příspěvku POZE loni v Česku podle OTE činila 45,4 miliardy korun a stagnovala tak na podobné úrovni jako v roce 2019. Od roku 2006 bylo na podporu POZE v Česku vyplaceno přes 430 miliard korun. Stát loni na dotaci přispěl 27 miliard korun, zbytek zaplatili zákazníci ve fakturách za elektřinu.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 15. 7. 2021

Tweet

Datum uveřejnění: 15. července 2021

Poslední změna: 15. července 2021

Počet shlédnutí: 126