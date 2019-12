Komentář ministra Brabce k dnešní ústavní stížnosti opozice na kontroly kotlů v domácnostech

Ministr životního prostředí Richard Brabec k dnešní ústavní stížnosti opozice na kontroly kotlů v domácnostech říká: „Věřím, že zákon o ochraně ovzduší obsahující kontrolu kotlů v domácnostech ústavu nijak neporušuje...

...Novelu jsme připravovali s pomocí ústavních právníků, prošla přes Legislativní radu vlády i Ústavně právní výbor Sněmovny. Navíc už před 1. lednem 2017 mohli úředníci vstoupit do obydlí fyzických osob dle zákona o ochraně veřejného zdraví, a to např. za účelem zjištění zdroje hluku, kterým byl překročen hygienický limit, ostatně to je úprava, která byla schválena v roce 2015 se souhlasem současné opozice. Navíc fyzická kontrola povozu kotle v domácnostech je až krajním řešením. Občan musí být úřadem předem upozorněn, že bude-li mít úřad opakované důvodné podezření o porušování zákona o ochraně ovzduší, pak právě s kontrolou přímo v domácnosti musí občané počítat. Po této nové možnosti kontroly dlouho volali především starostové a my už od nich máme první pozitivní ohlasy, že v některých regionech čouzení z komína viditelně ubylo. A to ani k samotným kontrolám ještě nedošlo. Je tu zřejmý preventivní efekt samotného ustanovení."

Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva životního prostředí 20.1.2017

Tweet

Datum uveřejnění: 20. ledna 2017

Poslední změna: 20. ledna 2017

Počet shlédnutí: 884