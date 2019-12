Kolín chce nainstalovat dalších deset podzemních kontejnerů

Kolín 17. července (ČTK) - Kolín chce ve městě nainstalovat dalších deset podzemních kontejnerů. Náklady mají být kolem 9,5 milionu korun, radnice se snaží získat dotaci. O případném přidělení finančních prostředků by se mělo vedení Kolína dozvědět zhruba za dva týdny, žádost zatím úspěšně absolvovala formální i věcné hodnocení, řekl ČTK místostarosta Kolína Michael Kašpar (STAN). Kromě podzemních kontejnerů chce město také pořídit 2500 kontejnerů na plasty.

Z celkových 9,5 milionu by měla osm milionů pokrýt dotace. Plastové kontejnery na plast, každý o objemu 240 litrů, by měly stát tři miliony korun, 2,5 milionu by bylo z dotace.

"Původně jsme měli vytipováno čtyřicet míst. Není to jednoduché nejen kvůli rozměrům kontejnerů, ale také se často musí přeložit sítě, protože kontejnery jsou také poměrně hluboké," řekl Kašpar. Nakonec byla vybrána místa v Brankovické ulici u zimního stadionu, v Sadové ulici, v Oldříšské, na Riegerově náměstí, v Polepské ulici, Bachmačské, U Borků, Tisovecké, v Kutnohorské ulici v Komenského parku a v Rubešově ulici.

Deset nových kontejnerů doplní současné, které jsou například v ulicích Benešova, Bezručova, Žižkova, Antonína Kaliny, náměstí Republiky nebo na parkovišti Obecní dvůr.

Kolín plánuje také nákup plastových kompostérů, které rozdá zdarma obyvatelům. Radnice pomocí internetu udělala průzkum, aby zjistila, kolik lidí bude mít předběžně o kompostéry zájem. "Máme 600 až 650 zájemců, takže požádáme o tisíc kompostérů," uvedl Kašpar.

Podzemní kontejnery na odpad ve středních Čechách jsou například v Kutné Hoře, Příbrami a Mladé Boleslavi. Kontejnery jsou velkoobjemové šachty pod dlažbou ulice. Navenek vystupují jen sloupky, připomínající odpadkové koše. Jsou nenáročné na prostor, odolné proti požárům a brání i zpětnému vybírání odpadu.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 17.7.2017

Tweet

Datum uveřejnění: 17. července 2017

Poslední změna: 17. července 2017

Počet shlédnutí: 977