Ostrava 14. července (ČTK) - Lázeňské město Klimkovice nakoupilo za zhruba 3,5 milionu korun 700 kompostérů, které nyní rozděluje mezi obyvatele. Chce tak podpořit třídění odpadů. Zájem lidí o kompostéry zdarma město loni zjišťovalo v anketě mezi obyvateli. Přibližně 600 jich uvedlo, že by umístění kompostéru na svou zahradu uvítalo. Novinářům to dnes sdělila mluvčí radnice Ivana Gračková. Klimkovice mají asi 3700 obyvatel.

"K rozhodnutí investovat do nákupu kompostérů nás inspirovaly dlouhodobé statistické výzkumy, které ukázaly, že každý občan vyprodukuje za rok zhruba 331 kilogramů běžného komunálního odpadu. Z tohoto množství tvoří největší část právě biologicky rozložitelný komunální odpad. Ten většinou končí nevyužitý v popelnici. Odborníci se shodují, že kompostování v domácnostech je nejefektivnější způsob třídění bioodpadu. Kompostováním je možné zpracovat až 90 procent bioodpadu vznikajícího v domácnostech,“ uvedl místostarosta Lukáš Lyčka. Dodal, že odborné analýzy ukázaly, že směsný komunální odpad až ze 40 procent tvoří právě biologický odpad z kuchyně, který by mohl být využit v kompostéru.

Městu se na nákup kompostérů podařilo získat dotaci, která uhradila většinu nákladů, ze svého rozpočtu investovalo zhruba 500.000 korun. Ze 700 objednaných kompostérů jich bylo 100 na 800 litrů, 200 na 1000 litrů a 400 kusů o objemu 1400 litrů. Zájemci získávají kompostéry na šest let do výpůjčky, poté přechází do jejich vlastnictví. "Projekt přispěje ke zlepšení životního prostředí a pomůže naplnit povinnost třídit biologický odpad v obcích, kterou přináší novela zákona o odpadech. Nákupem domácích kompostérů pro občany se navíc pro město sníží náklady na sběr, svoz a skládkování směsného komunálního odpadu až o 20 procent ročně. Ve vlastních kompostérech vyprodukovaný kompost pak mohou obyvatelé města využít na svých zahradách jako kvalitní hnojivo pro rostliny," doplnila Gračková.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 14. 7. 2021

